Zimní stadion už město opravuje za svoje, spor o dotaci však vede dál

NSA s právními závěry pražského soudu nesouhlasí a podala proti němu kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

„V kasační stížnosti navrhujeme, aby Nejvyšší správní soud rozsudek v celém v rozsahu zrušil a věc vrátil Městskému soudu v Praze k dalšímu řízení,“ nastínil mluvčí NSA Jakub Večerka.

Agentura dotační řízení zastavila kvůli tomu, že město nevlastnilo všechny pozemky. Úzký pás ploch kolem sousední sportovní haly patří Sportovním klubům Zlín.

Město chtělo upravit i prostranství mezi stadionem a halou, avšak nemělo v úmyslu stavět i na těchto pozemcích. Primátor Jiří Korec řekl, že na soudním rozhodnutí může město hřát pouze fakt, že chyba nebyla na jeho straně.

Ovšem na velkorysou opravu stadionu tím pádem peníze nezíská, takže se už postupně pouští do menších stavebních zásahů, které by měly prodloužit jeho životnost o deset let.

„My říkáme, že jsme nepochybili, což potvrdil i soud. Vycházíme přitom ze zkušeností z jiných dotačních titulů, kde je praxe, kterou jsme udělali, naprosto běžná,“ reagoval Korec. „Pro dobro všech budoucích žadatelů i NSA však bude, aby soud jasně rozhodl, jak mají být věci nastaveny a co má být požadováno.“

Zlín není jediným městem, jež s žádostí o dotaci neuspělo a bránilo se proti tomu. Z devíti uchazečů, kteří dohromady požadovali 2,2 miliardy korun, přičemž k mání bylo 900 milionů, uspěly jen Brno, Kladno a Jihlava.