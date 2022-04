Z plánů zbylo torzo, oprava stadionu ve Zlíně začne výměnou mantinelů

Za tuto částku chce vyměnit mantinely, sedačky, udělat novou hydroizolaci střechy či vyměnit rozvody odpadů, které jsou v havarijním stavu. Vše by mohlo být hotové do začátku další hokejové sezony, tedy do letošního podzimu.

„Zakázek bude vypsaných více, nechceme mít jednu větší. Rozhodli jsme se, že to budeme dělat po logických celcích, aby firma dělala vždy jen to, co opravdu umí. Mohli bychom tím získat i lepší ceny,“ nastínil primátor Jiří Korec (ANO).

„Letos uděláme nejnutnější opravy. Jen s těmito opravami by se však měl dát stadion používat dalších deset let,“ poznamenal ekonomický náměstek Bedřich Landsfeld (STAN).

Mantinely by se měly začít měnit v dubnu, protože o nich bylo rozhodnuto už dříve. Zakázka je vysoutěžená a podepsaná. Soutěž na výměnu sedaček teprve vypíšou.

„Chceme, aby byly nové sedačky už pro příští sezonu,“ poznamenal Korec. „Ostatní práce se dají dělat i během sezony, musejí však být v souladu s provozem zimního stadionu,“ doplnil. Náklady odhadl na zhruba 70 milionů korun bez DPH.

Pro Zlín však bude rozjezd přestavby dvojnásob hořký: jednak nezískal štědrou státní dotaci, navíc hokejisté sestoupili z extraligy. Klub teď hledá nové vedení a hlásí, že se chce co nejdříve vrátit do nejvyšší soutěže.

Město také počítá s dalšími etapami přestavby zimního stadionu, který je ve velmi špatném stavu. Chce upravit kabiny, chodby či únikové cesty, aby odpovídaly současným normám. Nejpalčivější problém je však zřejmě střešní konstrukce, která je ve špatném statickém stavu. Také betonové konstrukce, tedy tribuny a plocha pod ledem.

Velká přestavba začne až bude dotace

Město se ale podle Korce pustí do první etapy až ve chvíli, kdy bude mít možnost získat dotace. Je ochotno si také vzít úvěr až půl miliardy korun.

„Nejdříve uděláme jen to, co je opravdu nutné. O první etapě rozhodneme až na základě jasných informací, že bude možné získat v brzké době dotace,“ poznamenal Korec. „První etapa není na programu schvalování,“ potvrdil Landsfeld.

V rámci první etapy přestavby za zhruba 250 milionů by se zvětšila šatna pro domácí a přesunula a zvětšila šatna pro hosty. Mezi stadionem a sousední PSG arénou by vznikl objekt, v němž by byly šatny pro mládež, v plánu je rozcvičovna a tělocvična. Dále toalety, jež by sloužily návštěvníkům zimního stadionu. Vyměnila by se jižní tribuna na stání, aby mohl na stadion navázat plánovaný objekt. Upravil by se i venkovní prostor.

V rámci druhé etapy by se měly dát do pořádku špatné betonové a ocelové konstrukce. Vyměnily by se betonové tribuny i střecha. Rozšířily by se chodby, aby odpovídaly bezpečnostním předpisům.