Peníze na zimní stadion ve Zlíně město nemá, musí spoléhat na dotace

Město potřebuje získat 300 milionů korun, aby se do modernizace haly pustilo. Současně ale žádá o 200 milionů také Zlínský kraj. I toto jsou peníze, bez nichž se neobejde.

„Peníze od kraje nutně potřebujeme, naše žádost tam už odešla. Uvidíme, jak se k tomu postaví,“ nastínil zlínský primátor Jiří Korec.

Město počítá ještě s úvěrem půl miliardy korun a s tím, že by z vlastní pokladny dalo 59 milionů. Nejméně 400 milionů musí přitéct odjinud. Usnesení v tomto znění už dříve schválili zastupitelé v souvislosti s cenou 959 milionů korun za kompletní rekonstrukci zimního stadionu, který patří k nejhorším v extralize. Jistotu externích peněz však město zatím nemá.

„Máme to na stole a budeme se k tomu muset během července vyjádřit,“ reagoval na žádost magistrátu hejtman Radim Holiš.

Upozornil na to, že o podporu v řádech desítek milionů korun žádá na své investice ještě dalších osm měst, například Luhačovice, Vsetín, Valašské Meziříčí, Kroměříž či Rožnov pod Radhoštěm, kde je stále starostou.

„Když dáme peníze jednomu městu, budeme muset dát i ostatním,“ naznačil Holiš. „V tomto kontextu to může být pro Zlín i minus,“ dodal.



Kraj má sice podle něho 2,5 miliardy korun, které měly jít na novou nemocnici, již koalice už odmítla, ovšem tuto částku bude chtít použít na zdravotnictví, nikoliv například na podporu sportu.

Pokud jde o NSA, jasno bude po letních prázdninách. Městům bude na sportoviště rozdělovat 900 milionů korun. „Rychlost vyřízení záleží na tom, kolik projektů se přihlásí,“ zmínil před nedávnem mluvčí agentury Jakub Večerka.

Pokud Zlín dotaci získá, musí ji letos prostavět

NSA chtěla původně program otevřít už na jaře, vše se ale zpozdilo. Vedení města hodlalo zlínské zastupitele na zářijovém jednání informovat o tom, jaká je situace. „Nejdříve to bude na říjnovém zastupitelstvu,“ odhadl Korec.

Pokud Zlín státní dotaci získá, bude ji muset ještě letos prostavět. Proto chce mít do podzimu stavební povolení. Schválené už má výběrové řízení na dodavatele a čeká jen na to, až se dozví, jestli získal peníze. Současně si nechává zpracovat úspornější variantu oprav, pokud by se mu externí zdroje získat nepodařilo.

Zimní stadion má potíže především se statikou střechy a betonovými konstrukcemi tribun a pod ledovou plochou. Podle vedení hokejového klubu je třeba udělat všechno pro to, aby město nepřišlo o extraligovou licenci.

Po kompletní rekonstrukci by se zastaralý stadion, který vyrostl v 50. letech minulého století a dosud neprošel zásadnější přestavbou, změnil v moderní víceúčelovou halu, kde by se mohly hrát i jiné sporty a konat koncerty a další kulturní akce.

Měl by nové sedačky, lepší akustiku, osvětlení i audiovizuální technologie, širší chodby, větší nabídku občerstvení a celkově vylepšené zázemí.