Příprava akce za 12 miliard korun běží dál s tím, že Správa železnic (SŽ) by chtěla v březnu, nebo dubnu zahájit soutěž na zhotovitele. „V září bychom mohli mít se zhotovitelem podepsanou smlouvu a od roku 2027 by se začalo stavět. Nejdříve by se udělaly přípravné práce jako je kácení zeleně nebo přeložky inženýrských sítí,“ předestřel Martin Hryzbil, který má na SŽ projekt na starosti.
Výběrové řízení by mělo trvat přibližně půl roku, může to být ale o měsíc více i méně. Bude záležet také na tom, jestli se někdo proti jeho výsledkům odvolá. „Soutěž nebude jednoduchá. Je to jedna z větších staveb,“ poznamenal Hryzbil.
SŽ má od konce minulého roku schválené i technické řešení celé trati až do Vizovic, které by se už měnit nemělo. Úsek ze Zlína do Vizovic naváže na ten první z Otrokovic. „Dávám tomu značnou váhu. Pět let jsme se trápili s železničním přejezdem a některými dalšími věcmi,“ připomněl Hryzbil.
Kvůli připomínkám jednoho z vlastníků sousedních pozemků se nedařilo zrušit nebezpečný železniční přejezd v Přílukách, což přípravu hodně zbrzdilo.
Pokud se podaří vše úspěšně dokončit, na penězích by plány skončit neměly. „Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) letos počítá s financemi na přípravu a realizaci soutěže, nicméně nejedná se o významné částky,“ zmínil vedoucí oddělení komunikace ministerstva dopravy Filip Medelský.
„Zahájení investiční akce jako takové je naplánováno na rok 2027. Proto počítáme i se zařazením jejího financování do návrhu rozpočtu SFDI na rok 2027. Samozřejmě o podobě tohoto rozpočtu se bude teprve jednat v průběhu letošního roku.“
Chystá se demolice starých budov
Stavební práce budou trvat přibližně tři roky. Začnou v Otrokovicích, odkud budou směřovat do Zlína. „V červnu příštího roku se má demolovat výpravní budova v Otrokovicích a ve Zlíně. Kvítkovická křižovatka se bude také dělat první rok,“ nastínil Hryzbil.
U této křižovatky zmizí koleje pod zemí. Na Podvesné ve Zlíně zase hlavní cesta povede nad tratí. Všechny přejezdy budou s výstražnými světly a závorami.
Modernizace trati výrazně zlepší vlakové spojení Zlína i se vzdálenějším okolím. Krajské město získá nová přímá spojení a zvýší se také počet spojů do Otrokovic a zpátky, jezdit mají každých 15 minut. Současný rychlostní limit 60 se zvýší na 100 kilometrů za hodinu. Jízda vlakem ze Zlína do Otrokovic díky tomu nebude trvat 17, ale jenom 11 minut.
Mezi těmito městy se bude trať elektrifikovat i zdvojkolejňovat, ze Zlína do Vizovic pouze elektrifikovat.
Nový objekt bude mít sedm pater
Součástí projektu bude také nová sedmipatrová nádražní budova v krajském městě, kterou postaví firma Z-Group. Stát se s ní teď domlouvá na podmínkách jejího užívání.
Ve většině pater bude parkoviště pro celkově 170 vozidel. Ve spodní části budou mimo jiné čekárny, pokladny, obchody, občerstvení či kavárny.
„My už v okamžiku, kdy SŽ zahájí stavbu trati v Otrokovicích, musíme také začít stavět výpravní budovu, protože v ní budou výhybky, zařízení, semafory a podobně. Z výpravní budovy se bude řídit celé vlakové nádraží,“ přiblížil mluvčí společnosti Z-Group Miroslav Slaný.
SŽ má na první úsek do Zlína vykoupených asi 95 procent pozemků, zbývající ještě musí získat. Na trati do Vizovic s výkupy začíná. Dohromady musí mít železniční správa plochy od 650 majitelů. Některé bude mít pouze v nájmu, na jiných bude mít zřízeno věcné břemeno.
10. října 2019