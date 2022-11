Autobusy a vlaky ve Zlínském kraji znovu podraží, za rok už potřetí

První nastalo letos v lednu, kdy se pro cestující cena jednoho ujetého kilometru zvedla z koruny na 1,20 koruny, od letošního července se vyhoupla na 1,35 koruny a od ledna 2023 to má být už 1,50. Záměr ještě bude schvalovat rada kraje.

„Mělo by to být od začátku příštího roku,“ potvrdil náměstek hejtmana přes dopravu Radek Doležel (ANO). „Důvodem zdražení je nárůst cen pohonných hmot a inflace. Ale ve srovnání s ostatními kraji jsme pořád pod cenou. Nechceme cenu výrazněji zvyšovat skokově, spíše pravidelně po půl roce,“ doplnil.

Podle Doležela dnes nelze říci, kam by se mohla cena jízdného vyšplhat. „Bude záležet na tom, jak se budou měnit ceny pohonných hmot a také na inflaci. Když bude inflace dvě procenta, mělo by se zdražovat o dvě procenta,“ nastínil.

Pak by ale přicházelo v úvahu spíše to, že se ceny jízdného zvednou za rok, za rok a půl, až bude součet inflace a tedy zdražení vyšší. Současná inflace je však stále dvouciferná.

V rámci integrovaného dopravního systému, který ve Zlínském kraji funguje druhým rokem, jdou všechny tržby kraji, jenž si službu objednává u dopravců. I proto mu velmi záleží na tom, kolik cestujících autobusy a vlaky převážejí. Jejich počty se od koronavirové pandemie stále zvyšují, což se promítá i do tržeb. Předloňské září byly 39 milionů, loni 40 milionů, letos už přes 50 milionů korun.

„Jestli je to způsobeno tím, že nafta a benzin jsou tak drahé a lidi to vyhnalo do veřejné dopravy, nedokážu říci. Kdyby to tak ale vydrželo, nebudeme muset shánět peníze navíc do veřejné dopravy. Tržby by pokryly navýšení nákladů,“ poznamenal jednatel krajské společnosti Koved Martin Štětkář.

Vedení kraje doufá, že další zdražení cestující neodradí. „Nemyslím, si že je to tak významné zdražení. Navíc se mění jen cena za kilometr, nástupní sazbu měnit nebudeme,“ poznamenal Doležel. Nástupní sazba se během letoška zvýšila z devíti na současných 11 korun.

Kartu Zetka má 24 tisíc lidí

„Všechno má mít svoji logiku, takže musí být zachovaný takový poměr, že když pojedu autem a veřejnou dopravou, musí být veřejná doprava významně levnější. A já nevím, jestli tento poměr zachovávají,“ reagoval na zdražování opoziční zastupitel a bývalý hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL).

Pokud jde o zdražování, tak třeba ve zlínské městské hromadné dopravě se jízdné neměnilo už více než 10 let. Politikům se do něho příliš nechce, odmítli to udělat na začátku letošního roku a jednotní nejsou ani v tom, jestli k tomu přistoupí od příštího roku.

„Nelze vyloučit, že nové vedení města přistoupí k mírnému zvýšení jízdného. Rozhodně to však nebude zásadní zdražení, chceme MHD udržet dostupnou pro co nejvíce obyvatel,“ uvedl před časem zlínský primátor Jiří Korec.

Ale vraťme se ke krajské dopravě. Při posledním zdražování v polovině letoška kraj současně zaváděl časové jízdné: týdenní a měsíční. A během září, když začal školní rok, zájem o něho výrazně stoupl. A také o krajskou kartu Zetka. Té bylo ještě v květnu mezi lidmi prodaných zhruba 15 tisíc, teď už je to 24 tisíc.

Největší zájem o ni byl v září, kdy si ji objednalo více než 3 700 cestujících. Hejtmanství si na začátku letošního roku stanovilo cíl, že prodá 50 tisíc karet.

MHD ve Zlíně s otazníkem

Časového jízdného využilo v září 5 300 zájemců, většina (asi 4 800) zvolila měsíční předplatné. Lidé si nejvíce předpláceli zóny ve Zlíně, v Uherském Hradišti, Uherském Brodě, Vsetíně, Kroměříži, Hulíně a Holešově.

„Lidé k tomu přistupují tak, že čím delší je časový úsek, tím je jízdné levnější. Pro toho, kdo pravidelně dojíždí do práce, je měsíční předplatné dobré,“ vzkázal Doležel. Pokud jde o mezikrajské srovnání, tak podíl časových jízdenek k jednotlivému jízdnému je tady 12 procent. V některých krajích je to jen pět procent, v jiných zase přes 30, podle toho, jak daleko jsou s integrací dopravy.

Od příštího roku chce Zlínský kraj zavést čtvrtletní i roční předplatné, od čehož si slibuje další zvýšení zájmu o Zetku. V roce 2023 se má do systému také přidat městská hromadná doprava ve Vsetíně a v Kroměříži a dokončí se integrace v Uherském Hradišti, kde začala letos v říjnu.

Zlín by mohl přijít na řadu v roce 2024, protože teprve nakupuje odbavovací zařízení, musí sladit městský a krajský tarif a vyřešit další věci. „Měli bychom začít s integrací Zlína co nejdříve, protože je tam největší poptávka cestujících,“ dodal Štětkář.