Letní filmová škola v Hradišti letos ocení Bohdalovou, Svěráka a Hubu

Když do města v srdci Slovácka přijel před čtvrt stoletím, právě vstupoval do kin film, ke kterému napsal scénář, hrál hlavní roli a režíroval ho jeho syn. V témže roce 1996 posbíral snímek Kolja několik Českých lvů a o rok později i prestižního Oscara.

Letos si scenárista a herec Zdeněk Svěrák přijede na Letní filmovou školu (LFŠ) do Uherského Hradiště pro Výroční cenu Asociace českých filmových klubů.

Přiveze s sebou také legendární Divadlo Járy Cimrmana a se svými příznivci se setká na přednáškách i při besedách u filmů Vrchní, prchni, Obecná škola nebo Nejistá sezona.

„Letní filmová škola sice bude kratší, její program ovšem připravujeme stejně bohatý a rozmanitý jako vždy,“ poukázala programová ředitelka festivalu Iva Hejlíčková. Akreditaci a prodej vstupenek spustili pořadatelé před týdnem a už teď se ukazuje velký zájem. Například cimrmanovské divadelní představení Záskok je vyprodané.

„Tušili jsme, že to bude hit,“ přiznal mluvčí festivalu Libor Galia. „Divadlo Járy Cimrmana v Hradišti nikdy nehrálo a vzhledem k tomu, že jsme letos omezení, co se týče obsazenosti hlediště, tak nebylo překvapením, že se místa velmi rychle obsadila.“

Tvůrců a umělců, kteří potěší návštěvníky 47. ročníku LFŠ, ale bude mnohem víc. Výroční cenu předají pořadatelé kromě Svěráka také herečce Jiřině Bohdalové a slovenskému herci Martinu Hubovi.

Letní kino ve Smetanových sadech se tak stane přehlídkou snímků věnovaných „Nesmrtelné Jiřině Bohdalové“, jako je Ucho, Bílá paní nebo Světáci. Huba zase uvede filmy Obsluhoval jsem anglického krále, Kawasakiho růže anebo Hovory s TGM.

„Dojde také na několik předpremiér českých filmů včetně velmi očekávaného snímku Martina Šulíka Muž se zaječíma ušima, kterým letošní ročník otevřeme,“ potvrdila ředitelka festivalu Radana Korená.

Šestidenní akce představí ve svých hlavních sekcích současnou mexickou filmovou tvorbu, snímky japonského režiséra Akiry Kurosawy, vůbec první seriál o legendě jménem Fantomas z let 1913 a 1914 nebo filmy Karla Reisze, režiséra českého původu, který se prosadil mimo jiné snímkem Francouzova milenka s Meryl Streepovou a Jeremy Ironsem.

Osobně na festival dorazí srbský režisér a scenárista Goran Marković, který vystudoval pražskou FAMU, nebo polský střihač Jarosław Kamiński, jenž se podílel na oscarovém snímku Ida.

Kina se smí plnit na 75 procent kapacity

Atmosféru festivalu si i letos mohou užít obyvatelé města, kteří se nechtějí akreditovat. Pro ně je určená vstupenka nazvaná „off program“, s kterou se dostanou do letního kina, do literárních, dětských a dalších stanů ve Smetanových sadech, na výstavy i do klubu Mír. Na koncerty nebo divadelní představení si všichni zájemci musejí koupit vstupenku.

Na programu je koncert Dana Bárty & Illustratosphere, vystoupí také violoncellista Jiří Bárta, který připomene 180. výročí narození Antonína Dvořáka, a ve Smetanových sadech budou hrát a zpívat cimbálové muziky. Pouze s registrací, ale bez vstupenky, budou přístupná letní kina ve Smetanových sadech i na Kolejním nádvoří.

Podle vládních nařízení mohou diváci v divadle i kině zaplnit v současné době maximálně 75 procent kapacity. Ve vnitřních prostorách bude nutný respirátor a u vstupu se musejí návštěvníci prokázat negativním PCR nebo antigenním testem, či dokladem o prodělání covidu19 nebo certifikátem o očkování. Kvůli těmto nařízením by v rámci festivalu měl být k dispozici stánek pro testování.