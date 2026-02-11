Tisíce litrů kvasu i distribuční síť. V kraji odhalili tuto zimu už čtyři černé pálenice

Dvě destilační zařízení na výrobu slivovice, 880 litrů kvasu a 96 litrů alkoholu. Taková je bilance zatím posledního úspěšného zátahu celníků proti nelegálnímu pálení ve Zlínském kraji. Podařil se jim minulý týden v obci nedaleko Luhačovic. Na přelomu roku byly v regionu odhaleny již čtyři nezákonné palírny.

Pálenice byla ukryta ve sklepě hospodářského stavení za rodinným domem. Majitel objektu tvrdil, že pálil slivovici pro svoji potřebu letos poprvé, protože v minulých letech neměl úrodu švestek.

Celníkům se daří černé pálenice odhalovat na základě anonymních udání i vlastním pátráním. A jejich úspěšných zátahů přibývá. „Dosavadní zjištění celníků z posledních týdnů naznačují, že nelegální výroba alkoholu je aktuálně na vzestupu,“ potvrdil mluvčí Celní správy v Ostravě David Kubenz.

V blízkosti Uherského Hradiště našli celníci další nelegální palírnu. Zajistili dvě kompletní destilační zařízení, více než 10 000 litrů kvasu a 122 litrů absolutního alkoholu. (únor 2026)
V obci nedaleko Luhačovic odhalili celníci v hospodářském stavení čtvrtou nelegální pálenici ve Zlínském kraji během padesáti dnů. (únor 2026)
Ve Zlínském kraji byly v roce 2023 odhaleny tři nelegální pálenice, v roce 2024 žádná, loni jedna a letos už tři. Poslední čtyři případy se staly během 50 dnů.

I přes tyto úspěchy celníků je prakticky nemožné tuto nelegální činnost vymýtit. Ne nadarmo se na vesnicích říká, že tam není destilační zařízení jenom v kostele.

Zejména v oblastech, kde je slivovice nejoblíbenějším alkoholickým nápojem a dost často i „platidlem“, má černé pálení svoji tradici.

„Je to všeobecně známá věc, že černé pálenice byly, jsou a budou. Zabránit se jim asi nedá,“ míní starosta Březnice Josef Hutěčka. „Nicméně třeba u nás je vyhlášená pálenice paní Chalupové a já osobně pálím pouze tam,“ doplnil.

Správně by lidé měli za výrobu slivovice platit v pěstitelských pálenicích, jichž je v kraji kolem stovky. Ovšem zdaleka ne všichni to dělají.

„Někteří lidé nebudou v oficiální pálenici pálit nikdy, protože doma to mají levnější. Ostatní jdou zase raději do pálenice, protože jim jde o kvalitu,“ myslí si provozovatel pěstitelské pálenice v Březnici Lubomír Chalupa.

Příliš vysoká spotřební daň?

Právě peníze hrají v nárůstu nelegálního pálení zřejmě hlavní roli. „Jeden z faktorů může být neustále rostoucí výše spotřební daně, která se teď pravidelně zvedala v rámci konsolidace veřejných financí,“ nastínil Kubenz.

Stát v posledních třech letech opakovaně zvyšoval spotřební daň na výrobu tvrdého alkoholu, jehož cena i kvůli rostoucím nákladům na výrobu stále stoupá. Průběžně zdražují také pěstitelské pálenice. Cena za vypálení litru padesátiprocentního alkoholu se letos v pěstitelských pálenicích v kraji pohybuje mezi 250 a 350 korunami.

Jeden z obyvatel okrajové části Zlína přiznal, že pravidelně pálí v garáži jednoho ze sousedů. Destilační zařízení, které si sami vyrobili, slouží pár „zasvěceným“ lidem z nejbližšího okolí.

„Hlavní je, že musíme pálit jenom v zimě, protože nesmíme větrat. To by pak bylo cítit po celé ulici, což by bylo velké riziko,“ popsal muž.

Většina lidí pálí načerno jen pro vlastní potřebu, jiní s pálenkou ale také obchodují. To byl případ majitele malého vinařství poblíž Uherského Hradiště, který vyráběl také destiláty, ovšem bez povolení a odvedení daně. Odhalený byl na konci letošního ledna.

„Celníci na místě objevili také propracovaný systém distribuce, což naznačuje široký okruh odběratelů,“ upřesnil Kubenz. Našli tam přes 10 tisíc litrů kvasu a 122 litrů alkoholu. Šlo o největší záchyt z posledních případů, jak co do množství surovin, tak rozsahu vybavení.

Hrozí až 10 let vězení

„Nelegální výrobci se vystavují povinnosti uhradit uniklou spotřební daň a hrozí jim sankce, které mohou dosáhnout až 10 milionů korun,“ poznamenal Kubenz. „Ve zvláště závažných případech se může jednat i o trestný čin,“ upozornil.

To pak případ převezme policie, která ho řeší dál a dovede až k soudu. Za krácení daně hrozí viníkovi tři roky vězení, v závažných případech ale až 10 let za mřížemi. Loni žádný takový případ policie v kraji neřešila.

„Situace z pohledu zlínské policie je neměnná, případů je minimum,“ uvedla policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Někteří viníci se přiznají, jiní ne. Když celníci v lednu odhalili v rodinném domu nedaleko Uherského Brodu nelegální destilační zařízení, 160 litrů nezdaněného lihu a téměř 800 litrů kvasu, jejich vlastník uvedl, že zařízení používá k výrobě domácích lihovin. O slivovici řekl, že jde o archivní pálenku a že kvas hodlá zpracovat v oficiální pálenici.

Loni v prosinci přišli celníci na nelegální výrobnu v bývalé prádelně v Otrokovicích, kde bylo i téměř padesát litrů alkoholu.

„Majitel zařízení přiznal, že pálil přibližně tři roky. K nalezeným lihovinám neměl žádné doklady prokazující jejich zdanění či osvobození podle zákona o spotřebních daních,“ podotkl Kubenz.

Podmínky při pálení byly navíc velmi špatné, podle celníků ohrožovaly zdraví i bezpečnost. „Důrazně apelujeme na veřejnost, že neodborná výroba alkoholu představuje vážné riziko,“ vzkázal Kubenz.

„Hrozí exploze destilačního zařízení i kontaminace alkoholu metanolem, jehož konzumace může způsobit závažné zdravotní komplikace a při požití určitého množství i smrt,“ dodal.

