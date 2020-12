Účast zastupitelů na dálku schvaluje primátor, čerstvou maminku odmítl

Revoluční změně předcházela ostrá diskuse, neboť některým zastupitelům vadilo, že je to podmíněno jen nouzovým stavem a karanténou.

Jiný závažný důvod musí posoudit primátor. A primátor Jiří Korec (ANO) neumožnil distanční účast Barboře Rakové (Zlín 21), která má tříměsíční dceru.

„Město Zlín si stanovuje, že bude rodinným městem. Proč ale mladým lidem, kteří zakládají rodiny, radnice brání podílet se na rozvoji města?“ ptá se Raková. „Je vhodné ohrozit dítě v době, kdy existují nástroje, aby se nebezpečí eliminovalo?“ pokračovala.

„V našem případě má rozhodovat o závažných důvodech primátor. Reflektovali jsme covid, ale nevidíme si ani na špičku nosu,“ řekl zastupitel Jaroslav Juráš (Zlín 21).

Z téhož hnutí byl i zastupitel Tomáš Dudák, který se účastnil distančně.

Na začátku 21. století by podle nich neměl být problém, aby zastupitel jednal i z výjimečných osobních důvodů z domova.

Zneváží účast na dálku zastupitelstvo?

„Jde o to, aby se nestalo, že bude někdo z dovolené v plavkách hlasovat v zastupitelstvu. Můžeme se o tom bavit, ale tento článek reaguje na současný nouzový stav,“ vysvětloval Korec.

Zmínil, že Raková poslala svoji žádost pozdě a nedostatečně ji odůvodnila.

„Pokud někdo z pláže bude mít podstatné připomínky a návrhy, nechť je na pláži. Znevažuje mnohem méně zastupitelstvo než ti, kteří tady jsou, ale nedělají vůbec nic,“ reagovala Raková.

Podotkla, že žila ve Švédsku a Finsku, kde mladí lidé studují online formou na zahraničních školách.

„Žáci řeknou: my se také můžeme vzdělávat z pláže, když to dělají zastupitelé,“ zmínil mimo jiné zastupitel Pavel Simkovič (STAN), který působí na gymnáziu na Lesní čtvrti.

A repliky pokračovaly. „Ani Novotný (Pavel Novotný, starosta Řeporyjí, pozn. aut.) nevystupuje na zastupitelstvu v plavkách, i když ho můžeme vídat ve slipech při jiných příležitostech,“ konstatoval Pavel Sekula (SPD).

„Jsem proti tomu, aby se dále polevovalo. Když bude někdo hlasovat od moře v plavkách, voliči řeknou, ať tak klidně hlasuje, že to je v pořádku,“ myslí si radní Aleš Dufek (KDU-ČSL).

Diskuse se vyhrocovala a dostávala do osobní roviny. „Vy nám říkáte: jste hloupí, špatní, nemáte zkušenosti, podívejte se do světa,“ ulevil si Korec. Podle něho šlo ze strany Zlín 21 o politickou hru.

Postoj radnic se liší

Jaká je situace jinde v jiných velkých městech Zlínského kraje? V Uherském Hradišti to mají nastaveno podobně jako ve Zlíně.

„Je to jen pro případ, že se člověk nemůže zúčastnit, protože mu to někdo zakáže, v tomto případě hygiena. To, že má někdo tříměsíční dítě, není podle mě důvod,“ řekl starosta Stanislav Blaha (ODS).

Ve Vsetíně jednací řád zatím neměnili. Podle starosty Jiřího Růžičky (KDU-ČSL) by v případě zastupitelky s tříměsíčním dítětem technicky zajistili možnost, aby se mohla jednání účastnit na dálku.

Ve Valašském Meziříčí zastupitelé zasedají online. „Vyzvu každého podle abecedy, aby řekl, zda je pro, proti, nebo se zdržel hlasování. Znamená to časové zdržení. Na druhou stranu jsou příspěvky online formou věcnější a kratší,“ všiml si starosta Robert Stržínek (ANO).