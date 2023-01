Podniky zvyšují mzdy. Zároveň ale uvažují, zda přesunout výrobu jinam

Údaj poskytl předseda představenstva zlínské krajské hospodářské komory Robert Zatloukal, který je i ředitelem plastikářské firmy Promens.

„Velká část společností se bude pohybovat spíše na spodní hranici, tedy kolem pěti procent,“ nastínil Zatloukal. „Konkrétní hodnota bude v jednotlivých sektorech a podnicích velmi různorodá.“

Ačkoli výrobní podniky lidem přidávají, neznamená to, že se jim ekonomicky daří na výbornou. Jsou k tomuto kroku spíše nuceny. Náklady na provoz se jim kvůli drahým energiím zvyšují o desítky milionů korun, a některé už proto i propouštěly. A jiné zase omezily výrobu, nebo ji nerozšiřují.

„Přibývá firem, které v důsledku drahých energií jsou nebo budou v provozní ztrátě, i když v minulých letech generovaly zisk,“ předestřel Zatloukal.

„Firmy rovněž tíží nižší zákaznická poptávka po zboží a službách. Tomu jsou nuceny přizpůsobit objem výroby. Navýšení cen přenášejí na zákazníky, ale další růst cen by již byl obtížný,“ doplnil.

Kvůli stále vyšším nákladům na výrobu mohou podniky také ztrácet konkurenceschopnost, zejména pak na mezinárodních trzích. Aby všechny zmíněné hrozby alespoň trochu zmírnily, snaží se šetřit: používají úspornější osvětlení, staví fotovoltaické elektrárny, opravují centrální výměníkové stanice.

„Firmy uvažují o přesunutí investic a výroby z České republiky do zemí s nižšími cenami energií,“ upozornil Zatloukal. Například společnost Promens, jíž šéfuje, by chtěla do konce příštího roku otevřít výrobu v Turecku, kde jsou energie i zaměstnanci levnější.

„Týká se to dalšího růstu naší produkce a výroba ve Zlíně by se neomezovala,“ nastínil Zatloukal.