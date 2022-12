Ekologové neuspěli s ochranou živočichů, plánování obchvatu pokračuje

Město dostalo od zlínského krajského úřadu výjimku, kterou aktivisté napadli odvoláním, o němž nedávno rozhodlo ministerstvo. „Ministerstvo životního prostředí s drobným upřesněním potvrdilo rozhodnutí krajského úřadu. Se zněním rozhodnutí se můžou nejprve seznámit účastníci řízení,“ potvrdila mluvčí ministerstva životního prostředí Dominika Pospíšilová.

Blíže rozhodnutí zatím nekomentovala. Tento krok ale znamená, že se může opět zahájit územní řízení, které bylo kvůli chybějící výjimce přerušené.

„Pro ochranu živočichů jsme udělali maximum. Rozhodnutí, že stavba není ani pro chráněné živočichy škodlivá, se tedy dalo vysoce očekávat,“ reagoval náměstek zlínského primátora Michal Čížek, který má v kompetenci oblast dopravy.

„Neberu to jako napadání stavby, ale spíše jako to, že ladíme detaily provedení. A teď můžeme zase pokračovat. Jestli k tomu má někdo ještě připomínku, ať nám ji napíše. Budeme se ji snažit vypořádat. Nemusí si kvůli tomu najímat drahé právní služby,“ vzkázal.

Odvolání podala například organizace Děti Země, její předseda Miroslav Patrik chtěl mimo jiné upřesnit kompenzace za zásah do biotopů modrásků a zajistit migraci pro drobné obratlovce pod silnicí. Podle něho měl být vypracován i plán kontrol. Městu vyčítal, že mělo doložit naléhavost veřejného zájmu pro obchvat a doklady o tom, že neexistují jiné trasy, kde by chránění živočichové omezováni nebyli.

„Chceme, aby se důsledně chránily cenné biotopy tří desítek druhů živočichů a aby se rozhodovalo podle zákona,“ tvrdil Patrik. V reakci na rozhodnutí ministerstva naznačil, že existuje možnost, že se spolek obrátí s kasační stížností na Nejvyšší správní soud v Brně. Ten aktuálně rozhoduje i o jejich stížnosti proti dálnici D49 z Hulína do Fryštáku.

„ Záležet bude na tom, co tam změnili. Považuji to ale za náš částečný úspěch, když se na to podíval odvolací orgán a alespoň něco změnil,“ dodal.

Město má 60 procent pozemků

Součástí přípravy stavby byl také geologický průzkum, podle něhož na Zálešné žijí chránění čmeláci, kudlanky, mravenci, ropuchy, slepýši, ale i ryby jako jelci, mníci či střevle. Dále hlodavci plch nebo veverka a ptáci bramborníček, krutihlav nebo ťuhýk. Také vydry a netopýři.

„Nikdo neprojektuje tak, aby se k přírodě choval nezodpovědně,“ zmínil před nedávnem vedoucí odboru dopravy zlínské radnice David Neulinger. „Jestliže chtějí ekologické spolky obstruovat, budou obstruovat vždycky. Hledají nějaké formální pochybení.“

Pokud vše půjde dobře a nebude napadáno územní rozhodnutí či stavební povolení, mohl by se obchvat Zálešné začít stavět v roce 2024. Pravděpodobnější ale je, že to bude až o rok později. Výstavba bude trvat tři roky. Záležet bude také na tom, jak na tom město bude finančně. Náklady na stavbu jsou dnes zhruba půl miliardy korun. „Ještě nevím, zda se budeme účastnit územního a stavebního řízení. Je to daleko,“ nastínil Patrik.

Město potřebuje ještě získat všechny potřebné pozemky. Zatím jich má kolem šedesáti procent. Tomu, kdo bude proti, bude moci majetek vyvlastnit, protože jde o veřejně prospěšnou stavbu.

Město však může dostat stavební povolení, aniž by mělo všechny pozemky nakoupené či nějak podchycené smlouvami. „Než ale začneme stavět, budeme je muset získat,“ připomněl náměstek Čížek.