Příprava obchvatu, který má ulevit centru Zlína, stojí. Kvůli aktivistům

Děti Země se sice jen chtějí účastnit územního řízení, ovšem spolek Egeria přistoupil ke krokům, které přípravu brzdí. Přesněji řečeno ji zastavily. Na několik týdnů, spíše však měsíců.

Podle náměstka primátora přes dopravu Michala Čížka Egeria napadla v rámci územního řízení dvě koordinovaná stanoviska, která k záměru dal zlínský magistrát a krajská hygiena. Jejich nadřízené orgány, tedy Zlínský kraj a ministerstvo zdravotnictví, je budou muset přezkoumat.

„Nenapadli záměr jako celek, ale jen jeho dílčí část,“ nastínil Čížek, podle něhož jde však jen o formální obstrukce. „Jinak tomu nerozumím. To, co napadli, nesouvisí s chráněnými živočichy. Je to procesní zdržení. Mají přijít a říci, co chtějí. Nemáme ambici škodit životnímu prostředí ani konkrétním živočichům,“ vzkázal opakovaně ekologům Čížek.

Námitky se podle něho točí kolem toho, co je napsáno v závěrech řízení EIA, v němž se posuzuje dopad stavby na životní prostředí, a toho, co je v projektové dokumentaci.

„Napadán je dendrologický průzkum, technické řešení srážkových vod a například to, kdo mohl část dokumentace vypracovat a kdo ne,“ upřesnil Čížek. „Vše je řešitelné, ale teď se jedná hlavně o umístění stavby. Tyto ‚detaily‘ mohly být zohledněny ve stavebním povolení,“ je přesvědčený Čížek.

Za spolkem Egeria stojí Miroslav Mach, který nereagoval na dotazy zaslané e-mailem a nebral ani mobilní telefon. „Bohužel tento pán napadá všechny důležité stavby ve Zlíně,“ postěžoval si Čížek.

Organizace Děti Země, která napadala to, za jakých podmínek může město zasáhnout do území s chráněnými živočichy, se k připomínkám nepřipojila. Její předseda Miroslav Patrik řekl, že se nebude obracet ani na soud a jen se bude chtít stát účastníkem územního řízení.

„Jenom jsme se přihlásili do územního řízení. Argumentovali jsme tím, že se tam kácejí dřeviny. Čekáme, co bude dál,“ zmínil Patrik.

Podle Čížka bude o živočichy při výstavbě obchvatu i po ní dobře postaráno. Ostatně ministerstvo životního prostředí před koncem minulého roku jen s drobným upřesněním potvrdilo rozhodnutí krajského úřadu. Ten udělil výjimku k zásahu do území zvláště chráněných živočichů.

Zálešná je domovem kudlanek i netopýrů

Na Zálešné žijí zákonem chránění čmeláci, kudlanky, mravenci, ropuchy, slepýši, ale i ryby jako jelci, mníci či střevle. Dále hlodavci plch nebo veverka a ptáci bramborníček, krutihlav nebo ťuhýk. Také vydry a netopýři.

Výjimka byla chybějícím dokladem, který bránil zahájení územního řízení. Město o územní rozhodnutí zažádalo už před třemi lety. Kvůli tomu, že nebyly kompletní doklady, bylo přerušené. Rozběhlo se teprve nedávno. A vzápětí ho zastavily námitky Egerie. „Nedokážu říci, jak rychle ministerstvo zdravotnictví posoudí stanovisko hygieny, může to udělat za týden, nebo za tři měsíce. To už nemáme v rukách,“ poznamenal vedoucí stavebního úřadu zlínského magistrátu Petr Skácel.

Reálným termínem zahájení výstavby obchvatu byl rok 2024, spíše však 2025. Záviset to však bude i na tom, jak rychle poběží povolovací proces. Stavební práce by potom trvaly tři roky.

Obchvat Zálešné má začít na příjezdu do města pod Burešovem, potom projde čtvrtí baťovských domků Zálešná a vyústí na výpadovku do Vizovic. Měl by tak širšímu centru ulevit od aut, která do Zlína přijíždějí od Fryštáku.

Město potřebuje ještě získat všechny potřebné pozemky. Zatím jich má kolem šedesáti procent. Tomu, kdo bude proti, může majetek vyvlastnit, neboť jde o veřejně prospěšnou stavbu. Město však může dostat stavební povolení, aniž by mělo všechny pozemky nakoupené či nějak podchycené smlouvami. „Než ale začneme stavět, budeme je muset získat,“ připomněl opakovaně Čížek.

Obchvat naváže na chystaný dálniční přivaděč, který má vést z Fryštáku do Zlína a jehož investorem je kraj. Státní silničáři by měli do Fryštáku do dvou let přivést dálnici D49 z Hulína. U Nejvyššího správního soudu v Brně však leží kasační stížnost proti této stavbě. Stojí za ní aktivisté. Soud by mohl výstavbu tohoto úseku ještě zastavit, pokud by jim dal zapravdu.