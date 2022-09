Před Zlínem čekají řidiči v kolonách, opravuje se cesta v Zádveřicích

Po celou dobu bude provoz sveden do jednoho pruhu. Omezení potrvá šest týdnů, v případě příznivého počasí možná i kratší dobu.

„Oprava je rozdělená do šesti etap, úseky se budou dělat vždy po půlkách a doprava bude řízená kyvadlově. Křižovatka se bude dělat poslední dvě etapy, omezení by mělo nastat na konci října a mělo by trvat maximálně čtrnáct dní,“ uvedl šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic ČR Karel Chudárek.

Provoz na křižovatce budou řídit semafory, které budou auta postupně pouštět ze všech tří směrů. „Budou tam vznikat kolony,“ očekává Chudárek.

Na křižovatku budou ze směru od Luhačovic moci vjet pouze nákladní automobily, osobní auta budou pokračovat rovně pod hlavní silnici do Zádveřic. Kamiony by však přes obce na této trase jezdit neměly.

Nejhorší situace na hlavní cestě bývá v pondělí ráno, kdy do Zlína přijíždějí za prací lidé či studenti směrem od Vizovic. V opačném směru pak nastávají komplikace v pátek odpoledne, kdy se vracejí domů. V těchto dobách proto musejí počítat řidiči při opravách s největším zdržením.

Místu se však dá vyhnout. Motoristé, kteří pojedou ze Vsetína, mohou odbočit v Liptálu na Všeminu a pak se přes Slušovice vrátit na hlavní příjezd do Zlína. Řidiči z Vizovic nebo Jasenné zase mohou jet přes Zádveřice po staré cestě.