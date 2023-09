Míst ve školách je dost. O některá ale rodiče stojí víc než o jiná

„Problém letos nastal u základní školy na Kvítkové ulici, o kterou je každoročně velký zájem,“ uvedla zlínská radní pro školství Martina Hladíková.

Škola je atraktivní tím, že se roky zaměřuje na výuku cizích jazyků. Zájem převyšuje její možnosti, což letos umocnil fakt, že do první třídy nastupuje silnější populační ročník. Rozšířit ji ale není kam.

Město řešilo i kapacitu základní školy M. Alše na Podhoří, kde se nakonec podařilo spádové děti přijmout. „Kapacita škol ve městě je dostatečná. Problém nastává jen v situaci, kdy rodiče preferují jinou než spádovou školu,“ podotkla Hladíková. Bez potíží se vešli i školáci, jejichž rodiny uprchly před válkou z Ukrajiny.

V celém Zlínském kraji se dnes do školy poprvé vypravilo asi 6 500 prvňáčků a velmi často se jen těsně minuli se stavebními dělníky. Ti ve školách naopak trávili prázdniny.

Například na základní škole Štefánikova ve Zlíně opravovali sociální zařízení, základní škola Komenského I. má nový povrch v tělocvičně a ve škole M. Alše upravili pro další třídy prostory, které využívala mateřinka. A protože zlínská radnice počítá s využitím solární energie, začalo se s přípravou na montáž panelů na střechu ZŠ Slovenská. Výhledově se přidají další školní budovy.

Zkušenosti s vlastní elektrárnou má už několik let základní škola Rokytnice ve Vsetíně. To, co vyrobí, snižuje zřizovateli cenu za spotřebu energií. Radnice teď stejnou technologii montuje i na tamní mateřskou školu, na práce získala dotaci 15 milionů korun. „Společně s dalšími úpravami se úspory energií dostanou přibližně na 61 procent,“ uvedl místostarosta Jiří Růžička. Práce jsou naplánovány na rok, školka bude během nich v provozu.

A do roka zřejmě přibudou další budovy. „Je to trend, kterým chceme jít. Máme ve městě vytipovaných šest budov včetně školních, u kterých prověřujeme, jestli je možné na jejich střechy fotovoltaiku umístit,“ potvrdil Růžička. S energetickou společností ČEZ jsou předběžně dohodnuti a rezervaci mají na rok.

Další investice se během letních prázdnin týkaly základní školy na Ohradě, kde rekonstruují elektroinstalaci ze 70. let. ZŠ na Sychrově dostane novou střechu na třech pavilonech, kterou zatékalo, a loni opravená kuchyně bude mít lepší nákladní rampu.

Do větší soběstačnosti škol investují i v Rožnově pod Radhoštěm. Na ZŠ Záhumení, jejíž opravy roky blokoval nedořešený spor o její vlastnictví se společností IPR, přivítají školáky nová okna. I tady na střeše zprovozní fotovoltaickou elektrárnu a nová bude vzduchotechnika.

„Město má několik dlouholetých restů a základní škola Záhumení je jedním z nich,“ přitakal starosta Jan Kučera. Mimo to rozšíří prostory pro školní družinu. Využijí k tomu místnosti, které původně sloužily jako byt školníka.

Školám chybí místa v družině

Najít více místa pro družinu potřebují školy napříč krajem. Loni bylo v první až třetí třídě, tedy ročnících nejčastěji využívajících družinu, 17 364 dětí. Nyní jich ještě přibude, protože nastupující ročník je početnější. Mnohé školy se proto dostaly na hranu kapacity.

Například v Kroměříži se letos pod palbou kritiky ocitla základní škola Slovan poté, co přijala děti do pěti prvních tříd, aniž by měla dostatečný počet míst v družině.

„Byl jsem si toho vědom a zažádal o navýšení kapacity,“ řekl ředitel školy Jaroslav Němec. Aby naplnil podmínky hygieny, smí ji navýšit o 22 dětí na celkových 197. Problém s několika jednotlivými žáky, pro které původně nebylo místo, nakonec škola vyřeší kombinací provozu družiny a školního klubu.

Ve Zlíně je míst v družinách dostatek. „Standardně chodí do družiny i žáci třetích tříd. S řediteli jsme dohodnuti, že pokud je poptávka a mají tu možnost, přijmou i čtvrťáky,“ sdělila Hladíková.