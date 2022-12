Hvězdou zimního Masters of Rock jsou Hammerfall, zahrají už tuto sobotu

Když si Jiří Daron, ředitel hudební agentury Pragokoncert, vzpomene na loňský „koronavirový“ ročník Winter Masters of Rock, trochu se otřepe. „Byl to největší nervák, jaký jsem ve své pořadatelské kariéře zažil,“ říká.

„Do poslední chvíle jsme nevěděli, jestli se bude moct konat, protože byl místní tlak na to, aby kulturní akce měly co nejnižší návštěvnost,“ naráží na fakt, že Zlínský kraj tehdy vydal zákaz akcí nad sto lidí, jenž však začal platit až dva dny po festivalu.

„Byl to zvláštní zážitek, že v době covidové pandemie a nejtvrdších opatření se do Zlína sjelo osm zahraničních kapel. Pro většinu z nich to byl první koncert po dvou letech. Kapely byly nadšené, že opravdu budou moct hrát naživo, a fanoušci si cenili, že můžou slyšet živou hudbu,“ uvedl Daron.

Nejen pro něj je velká úleva, že teď už se věci vrátily do normálu. „Hammerfall je heavymetalová legenda, která má svůj originální vizuální styl s maskotem Hectorem a jasně rozpoznatelnou muzikou. Fanoušci u nás ji milují,“ konstatoval Daron.

Přijedou také Guano Apes, kteří se v devadesátých letech stali crossoverovou hvězdou a dnes hrají energickou rockovou hudbu. Fanoušky melodického metalu zase potěší Serious Black nebo Chris Bay, frontman Freedom Call, jenž se představí v akustické podobě a zahraje písně nejen své domovské kapely, ale rovněž od Iron Maiden, Metalliky, Kiss či Alice Coopera.

„Zastoupení bude mít i folkmetalový žánr v podobě maďarské Dalriady, která se ve Zlíně představí poprvé,“ upozornil Daron.

Winter Masters of Rock 3.prosince 11.30 otevření haly

12.30–13.15 OYD

13.35–14.25 Fortress Under Siege

14.45–15.45 Magical Heart 16.05–17.05 Seven Thorns 17.30–18.30 Dalriada

18.55–19.55 Serious Black 20.20–21.30 Chris Bay 21.55–23.15 Guano Apes 23.40–1.00 Hammerfall Pozn.: Vstupenky stojí 990 korun, jsou v prodeji v síti Ticketportal

Fanoušci se rovněž poprvé dozvědí jména kapel, jež v termínu od 13. do 16. července 2023 přijedou do Vizovic. Budou mít také možnost zakoupit si na pokladně haly vstupenky na letní Masters of Rock za nejlevnější zaváděcí cenu, která bude pouze v sobotu činit 2 700 korun.

„V prodeji bude DVD z letošního ročníku Masters of Rock za cenu platnou také jen v tento den, bude stát 350 korun. Záznam se bude promítat ve velkokapacitním stanu venku u haly,“ popsal ředitel festivalu.

„Chystáme i novinku v podobě ‚Black Friday‘, kdy všechna zbylá festivalová trička z naší historie budou v prodeji za 200 korun. Lidé si tradičně budou moci pořídit i trička či další suvenýry vystupujících skupin,“ doplnil Daron, podle něhož je Winter Masters of Rock jedním z vrcholů letošní koncertní sezony ve Zlíně.

„Zažíváme nejsilnější podzim z hlediska zahraničních akcí v historii. Tři roky se tyto koncerty téměř nekonaly a překládaly, teď se všechno naakumulovalo do několika podzimních měsíců. Měli jsme ve Zlíně vyprodané japonské bubeníky Yamato v Kongresovém centru či U. D. O., Amaranthe, Sepulturu a Anneke v Masters of Rock Café,“ vyjmenoval.