Zlínská radnice oživila plán na stavbu bytovky v Prštném, podmiňuje ji dotací

Na Slanici by se tedy příští rok mohl začít stavět dům s 31 byty, z nichž drtivá většina bude 3+kk. První nájemníci by se mohli nastěhovat v roce 2025. Má to však jednu zásadní podmínku. Vzhledem k tomu, že jde o nákladný projekt a město nemá dost vlastních peněz, potřebuje získat dotaci 31 milionů korun ze Státního fondu pro podporu investic.

„Bez dotace to pro nás není zajímavé,“ nastínil radní Jiří Robenek (Piráti), který má bytovou problematiku v kompetenci. „I když 31 milionů korun není tolik, kolik bychom si představovali, je to pořád výrazná podpora. Uvidíme, jak to dopadne, žadatelů o dotaci je hodně.“

Pokud jde o úvěr, jeho výše by mohla být za zvýhodněných podmínek pro města až 80 milionů korun. Z městské kasy by šlo necelých 40 milionů. Celkové náklady jsou zhruba 150 milionů.

„Žijeme v době, kdy bude čím dál méně lidí schopno získat hypotéku,“ uvedla opoziční zastupitelka a bývalá náměstkyně primátora přes bytovou problematiku Kateřina Francová (STAN). „Bude to dost těžká doba pro hodně mladých lidí. Nabídnout jim takové bydlení je možná cesta,“ dodala.

Pokud město bude mít peníze a vybere dodavatele, nic by nemělo zabránit tomu, aby za rok začalo stavět. Stavební povolení už má. Za další rok by mohlo být hotovo. „Dělali jsme si průzkum trhu, jestli to dává smysl. Zájem o městské byty je, i když tam bude o něco vyšší nájemné, protože to bude novostavba,“ poznamenal Robenek.

V domě se čtyřmi nadzemními a jedním podzemním podlažím bude 28 bytů velikosti 3+kk a tři byty 1+kk. Před domem bude 24 parkovacích stání. „V současné situaci by nám dávalo trochu větší smysl jít do menších bytů,“ zmínil Robenek. „Na druhou stranu registrujeme i poptávku od rodin, které mají více dětí. Tak zachováme stávající model.“

Město hledá i další lokality, na kterých by mohlo stavět nájemní byty. Podle Robenka má některé vytipované, zatím je však nechce zveřejňovat, pokud to nebude úplně jasné.

Ve Zlíně se za posledních několik let nepostavil ani jeden městský byt, i když to politické strany opakovaně slibují v předvolebních kampaních. Navíc současný trh s byty stagnuje, protože lidé jenom obtížně dosáhnou na hypotéky. „Výstavbu považujeme za nutnou, protože poptávka převyšuje nabídku,“ upozornil Robenek. „Chceme, aby to bylo co nejdříve, potřeba bytů je aktuální.“

Kvůli vysokým úrokovým sazbám by loni průměrná měsíční splátka družstevního bytu byla pro jejich budoucí majitele 35 tisíc korun. „Nabídnout to lidem, kteří mají střední příjmy, by nám připadalo nelogické,“ zmínila tehdy Francová. Město chtělo založit družstvo, jež by si od banky vzalo úvěr, který by obyvatelé domu v nájmech spláceli. Zaměřit se hodlalo na mladé rodiny, matky samoživitelky nebo jiné sociální skupiny, které nemohou platit tržní nájemné.