Výšina svatého Metoděje má nejen pro Uherské Hradiště, ale pro dějiny celé Moravy a Česka výjimečný význam. Nachází se zde pozůstatky velkomoravských staveb z 9. století, ale především tady byl pravděpodobně pohřben svatý Metoděj a možná také nejvýznamnější velkomoravský kníže Svatopluk. Navíc se odsud skýtá krásný výhled na město i celé údolí řeky Moravy lemované hradbou buchlovských kopců.
Toto místo proto pochopitelně láká mnoho turistů i místních. Konávají se tady i pravoslavné bohoslužby pod otevřeným nebem nebo kulturní akce. Volně přístupný areál navíc prošel v roce 2022 úpravami, aby byl pro návštěvníky atraktivnější.
Potíž je ale v tom, že pokud přijedou autem, nemají kde zaparkovat. Vozy návštěvníků stávají nadivoko na okolních pozemcích, případně pod kopcem na malé ploše u křižovatky Malinovského třídy a ulice Solná cesta, odkud je vyšlapaná pěšina přes bývalý židovský hřbitov a pole.
Radnice se rozhodla neutěšený stav změnit a začala poblíž památky stavět parkoviště, aby zajistila důstojný přístup k historicky významnému místu.
„Toto místo je dlouhodobě vyhledávaným cílem návštěvníků a má další turistický potenciál,“ upozornil mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma.
„Jde o archeologickou lokalitu značného významu, která je součástí mezinárodní Evropské kulturní stezky svatých Cyrila a Metoděje. Základní zázemí je proto nezbytným předpokladem pro její další smysluplný rozvoj.“
Nová plocha pro parkování zhruba dvaceti aut vzniká u příjezdové silnice, která vede z ulice Větrná. „Bude řešena citlivě s ohledem na okolní krajinu a díky propustným povrchům i na šetrné nakládání s dešťovou vodou,“ dodal mluvčí.
Hotovo by mělo být do konce května, než začne turistická sezona. „Výšina svatého Metoděje je jedinou národní kulturní památkou v Uherském Hradišti a zaslouží si odpovídající a důstojné zázemí. Chceme toto významné místo chránit a zároveň rozvíjet s respektem k jeho významu,“ uvedl starosta Hradiště Stanislav Blaha.
Přesto je podle něj prioritou města především každodenní parkování obyvatel. Letos do něj radnice investuje 15 milionů. Vznikne například nové parkoviště v ulici Lomená na sídlišti Východ, jeho stavba by měla začít ještě letos.