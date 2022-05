Firmy ve Zlínském kraji hledají, jak nahradit plyn z Ruska. Nepůjde to hned

Zlínská ZPS – Slévárna používá plyn k sušení písku a zahřívání licích pánví. Pokud by v důsledku války na Ukrajině došlo k tomu, že do Česka přestane proudit plyn z Ruska, znamenalo by to pro firmu nutnost přechodu na jiné technologie i zdroje. V podobné situaci jsou i další podniky ze Zlínského kraje.