Houbaři ve Zlínském kraji si užívají sezonu, rostou hlavně hřiby

Nejraději vyráží na Vizovicko a do okolí Vsetína. „Letos jsem v lese potkával hodně lidí, ale snažím se chodit i do terénu, kam se ostatním moc nechce,“ zmínil houbař. „Sbíral jsem většinou praváky, modráky, kozáky nebo janky. Nenarazil jsem na moc bedel.“

Pro sběrače hub je obecně dobrý rok. Díky příznivé kombinaci dešťů a teplých dní rostlo hodně hub už v druhé půlce letních prázdnin, což nebývá obvyklé. O houbařských žních vypovídá i velká aktivita lidí v nejrůznějších internetových skupinách. Objevují se i inzeráty, kdy lidé nabízejí plné koše hub zadarmo.

„Letošní sezona je opravdu silná, podmínky jsou dobré v Beskydech, na Vsetínsku i Zlínsku,“ potvrdil mykolog Jiří Polčák, který vede houbařskou poradnu v Přerově.

Aktuálně se podle něj daří především hřibovitým druhům, jako jsou hřiby smrkové a dubové, křemenáče, kováři či koloděje.

V regionu navíc byly k vidění i opravdové rarity. „Velmi vzácnou houbou je hřib zavalitý,“ vypíchl Polčák. „V České republice má zatím tři lokality a všechny jsou ve Zlínském kraji. Je to hřib vázaný na jedle.“

V poslední době se tu objevuje také výjimečný hřib šedorůžový, který byl popsán teprve před několika lety. Další zajímavostí rostoucí v jedlových lesích je hřib Moserův. Mykolog ze strategických důvodů nespecifikuje lokality, kde vzácné druhy rostou, a vyzývá veřejnost, aby tyto druhy nesbírala.

„Bohužel jsme našli dost takových hub poničených,“ posteskl si. „Mnohem lépe by bylo, kdyby si lidé takový druh vyfotili a pak nám jej případně poslali do poradny.“

Velké množství hub také láká některé zkušenější houbaře ke sběru druhů, které nejsou obecně tolik populární. V lesích lze narazit například na opeňky měnlivé, stročky trubkovité, objevují se i první penízovky sametonohé, které rostou na podzim.

Sezona tradičně přináší i případy otravy

„Všechny tyto druhy jsou lahodné zejména v omáčkách, ale je potřeba si je dopředu dobře nastudovat, případně si je nechat potvrdit v mykologických poradnách kvůli možné záměně,“ doporučil zkušený houbař Cyril Gaja z Míškovic.

Odborníci již tradičně důsledně varují před tím, aby lidé trhali houby, které nejsou schopni s jistotou identifikovat. Letos už došlo v kraji k několika otravám. Například ve valašskomeziříčské nemocnici řešili případy otrav, kdy lidé zaměnili holubinky za muchomůrku tygrovanou. Opakují se i případy, kdy lidé pozřou sice jedlé houby, ale ve stavu nevhodném ke konzumaci.

„Pokud se zdravotní obtíže u pacientů vyskytnou, je to většinou tím, že pozřou buď špatně tepelně upravenou houbu, respektive již zapařenou,“ nastínila primářka interního oddělení Nemocnice Agel ve Valašském Meziříčí Marie Černochová.

„Bohužel je to častý jev. Vidím u houbařů v košících červivé houby nevhodné ke konzumaci. Takové nám nosí i do poradny,“ posteskl si Polčák.

Chystá se série houbařských výstav

Chování sběračů hub je podle něj rok od roku horší. A v sezoně, kdy je v lese hub dostatek, to láká i lidi, kteří běžně nehoubaří. „Stává se, že do poradny přijdou lidé, vysypou přede mě tašku hub, kde jsou jedlé i nejedlé druhy, a chtějí, abych to vytřídil,“ zlobí se. „Bohužel to nejsou výjimky.“

Na neukázněné houbaře upozornila i Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy. Problémem je především nesprávné parkování, za které hrozí pokuta až deset tisíc korun. „Lidé často bezohledně vjíždějí co nejhlouběji do lesa, nerespektují zákazové značení ani upozornění,“ konstatoval zástupce ředitele Správy CHKO Beskydy Jiří Lehký. „Na revírníky a strážce jsou někdy dokonce sprostí, vulgární a arogantní.“ Jedním dechem však dodal, že většina návštěvníků hor pravidla respektuje.

Milovníci houbaření, ale také třeba pokrmů z hub se mohou zúčastnit některé z výstav, které jsou ve Zlínském kraji v plánu během podzimu. Úlovky z valašských lesů představí výstavy Muzea regionu Valašsko. Konají se od 3. do 8. října ve vsetínském zámku i zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. Součástí budou komentované prohlídky i poradna s mykology.

A zajímavé nálezy slibuje i výstava na Výstavišti Kroměříž plánovaná na 20. a 21. října.