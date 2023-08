Starým nádražím ve Vsetíně otřásly výbuchy, pak se do zdí zakousl bagr

U zábran se tísnili lidé, koncert skupiny Waťák i proslov ministra dopravy či starosty města poslouchali jen zpovzdálí, aby nepřišli o nejlepší výhled. Bagrista byl ve své kabině, a když přítomní hasiči nastartovali zásahovou cisternu, napětí dostoupilo vrcholu. Pak se ozvala řada výbuchů, zpod střechy vyšlehly plameny a bagr se dal do práce.

Rány vyděsily několik dětí, plačící je rodiče odnášeli dál od ruchu, v davu zasahuje záchranka, zřejmě kvůli kolapsu z vedra. A výpravní budova vsetínského nádraží postupně mizela. Na svém místě stála 138 let.

Rozloučit se s ní přišla zhruba tisícovka lidí, navzdory tomu, že jejich názory na demolici se různí. „Měli ji nechat aspoň částečně a zakomponovat do nového nádraží. Říkají, že to nejde, ale kdyby se chtělo, šlo by to,“ míní dvaapadesátiletý Pavel. Jeho kamarád a vrstevník naopak říká, že na nostalgii není místo. „Vždyť byla strašná, už když jsme byli kluci,“ konstatuje. Podstatné podle něj je, aby nová budova byla funkční a čistá.

„I já jsem nádražní budovu vnímal jako součást Vsetína, beru si ale za příklad Baťu, který vždycky postupoval tak, že nedával emoce, kam nepatří,“ vysvětluje starosta města Jiří Čunek.

Začlenit budovu do nového terminálu by bylo finančně náročné. I proto, že jej naplánovali o několik desítek metrů jinde. „Bylo by to drahé a komplikované. Je to stejné jako s novou nemocnicí. Je výhodnější udělat něco nového než roky trvajícími opravami komplikovat život personálu i pacientům,“ podotkl Čunek. Připomněl tak odmítnutou stavbu nové zlínské nemocnice, kterou prosazoval coby hejtman Zlínského kraje. Současné vedení prosadilo projekt opravy stávajícího areálu Baťovy nemocnice.

Práce na vsetínském nádraží, které provádí Správa železnic, začaly na podzim roku 2021. Jde o investici za 3,3 miliardy korun, která zahrnuje mimo jiné rekonstrukci kolejiště, nová nástupiště, podchody a také budovu dopravního terminálu. Že byla nezbytná, potvrdil i ministr dopravy Martin Kupka, který se na demolici přijel osobně podívat.

„Dosavadní podoba vsetínské stanice už neodpovídala jejímu významu, který má v regionální i dálkové železniční dopravě,“ pronesl. Nádraží totiž leží na jedné ze spojnic se Slovenskem a zastavují zde mezinárodní vlaky EuroCity.

Kolejiště bude hotové letos v prosinci. Mimo prostor samotného nádraží se pracuje na stavbě podchodu U Křivačkárny, který nahradí přechod ve Štěpánské ulici. Mezi těmito ulicemi se staví nová silnice s mostem přes potok, která bude sloužit jak autům, tak chodcům.

Dokončení všech prací je naplánované na únor roku 2025. „Požádal jsem ale zhotovitele, aby to zvládli před Vánocemi roku 2024,“ uvedl už dříve generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Výpravní budovu nádraží nyní lidem nahrazuje sestava speciálně upravených kontejnerů. V nich jsou jak pokladny, tak i čekárna nebo sociální zařízení. „Nová budova terminálu se otevře v březnu příštího roku a několikaměsíční provizorní opatření cestujícím vynahradí,“ slíbil Svoboda.

Nová stanice připomene Sousedíka

Město už vyhlásilo soutěž na umělecké dílo, které vyzdobí vnitřní prostor nového dopravního terminálu. Svou představu specifikovali jen tím, že má jasně odkazovat na osobnost vsetínského vynálezce, odbojáře a někdejšího starostu Josefa Sousedíka. S železnicí je spojený jako autor pohonu pro železniční vůz Slovenská strela, který byl ve své době převratným vynálezem, ale i proto, že jako starosta města stál u jejího rozšíření.

Jestli to bude obraz, socha, nebo jiný objekt, nechává město na vůli umělců.

Rekonstrukce nádraží není ve Vsetíně osamocenou investicí, zapadá do největší proměny města v novodobé historii. Už v roce 2019 otevřel soukromý investor Smetanovu obchodní galerii naproti vlakovému nádraží, u níž bude vyústění podchodu z nádraží. Město přidá parkovací dům s kapacitou 330 vozidel a promění stávající autobusové nádraží tak, aby mohli lidé snadněji přestupovat mezi oběma druhy veřejné dopravy.

Další soukromý investor naváže stavbou bytových domů v prostoru mezi nádražím a zimním stadionem Na Lapači.

Kromě toho se pracuje na stavbě mimoúrovňového křížení, které zajistí bezpečnější sjezd a nájezd na obchvat města. To je investice Ředitelství silnic a dálnic a také ta skončí v roce 2024. Řidiče kvůli ní čekají zhruba za měsíc dopravní komplikace. „Všechny ostatní práce se zvládly bez větších potíží. Lidé jsou uznalí, protože vidí, že se skutečně pracuje a postupuje velmi rychle,“ zmínil Čunek.