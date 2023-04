Proměna nádraží pokračuje. Vsetín ruší přechody, lidé projdou pod zemí

Vlak, který zrovna přijíždí, míjí stavební stroje a cestující mohou z oken sledovat, jak dole ve výkopu pracují stavební dělníci. Podobný obrázek se jim bude nabízet celý letošní rok, potom hlavní práce na přestavbě železničního nádraží ve Vsetíně skončí.

„Máme hotových zhruba čtyřicet procent stavby. Nástupiště a podchody budou hotové letos, výpravní budova na jaře příští rok,“ říká správce stavby Martin Kypr a ukazuje na rozestavěnou dvoupatrovou stavbu.

V létě čeká starou výpravní budovu demolice, zůstane z ní jen kamenný znak nad vchodem. „Ten chceme zachovat, pokud to bude možné,“ ujišťuje generální ředitel Českých drah Jiří Svoboda.

Období mezi demolicí starého a dokončením nového zázemí překlenou speciálně upravené kontejnery. V nich budou pokladny, čekárna i toalety.

V současné době se pracuje na vzdálenější části kolejiště. I když je z prostoru nádraží stavba, cestující prochází nádražní budovou na peron a nastupují do vlaků stejně jako dosud. Větší omezení teprve přijde. „Od srpna do konce roku se bude pracovat na té části, která teď jezdí, a lidé přes stavbu budou přecházet po lávkách. To bude samozřejmě nepříjemné,“ vysvětluje Kypr.

Lidé už nebudou muset chodit přes koleje

Odměnou jim však bude moderní prostor, který nabídne vlakovou i autobusovou dopravu na jednom místě. Cestující mezi nimi přejdou suchou nohou, budou mít možnost zaparkovat a dostat informace o spojích. „To je maximum, co můžeme nabídnout. Zároveň je tím stavba výjimečná v rámci republiky,“ doplňuje Svoboda.

Mimo to z města zmizí úrovňové přejezdy kolejí. Z pohledu bezpečnosti jsou nejvíce problematické, a proto jich má většina postupně zmizet z map.

Ve Vsetíně místo nich postaví podchody. „Pro auta i pěší už máme nadjezd, další dva přechody nahradí podchody, i když na trochu jiných místech,“ konstatoval vsetínský starosta Jiří Čunek. „Směřujeme k tomu, aby lidé nemuseli a vlastně ani nemohli přecházet koleje,“ dodal.

Tunely povedou od zimního stadionu Na Lapači. Jeden z nich vyústí přímo na nádraží, druhý v místě bývalého železničního přejezdu v ulici U Křivačkárny.

Oba už se rýsují. Nebudou se razit, ale kopat, potom se zastřeší a znovu zakryjí zeminou. Na povrchu povedou koleje. Po dokončení stavby se počítá také s rušením přechodu ve Štěpánské ulici.

Dopravu komplikuje i stavba křižovatky

Správa železnic má na stavbu vyčleněné zhruba tři miliardy korun. Z toho devadesát procent jsou evropské a státní dotační peníze, deset procent zaplatí město. V jeho režii je například parkovací dům pro 330 aut.

Nepohodlí na nádraží se přenáší také do dalších částí města, protože omezuje dopravu.

„Lidé ale vidí, že se tady skutečně pracuje, i v sobotu a v neděli. S dodavatelem jsme se dohodli, že uklízí silnici, pokud na ní zůstane bláto po odjezdu náklaďáku. To všechno funguje,“ řekl Čunek.

Kvůli omezené možnosti parkovat vzniklo provizorní záchytné parkoviště na zchátralém atletickém stadionu na Ohradě, které zůstane v provozu do konce stavby.

Problémy ještě zvyšuje fakt, že se práce termínově potkaly s další zásadní stavbou, kterou je mimoúrovňová křižovatka u Rokytnice.

Ta spojuje příjezdy do města ze tří směrů a také ona už má dopad na dopravu ve městě. Před pár dny kvůli ní omezili provoz na silnici I/69 a jeden jízdní pruh se posunul do míst, kde se parkovalo. Byl plný děr, v současné době už ale má nový povrch.