Na nebezpečnou lávku chodili lidé přes zákaz, teď se do ní zakously bagry

Dva bagry se pomalu pohybují říčním korytem Bečvy a kousek po kousku rozebírají most, který tady sloužil víc než padesát let. Chodilo po něm několik generací studentů střední průmyslové školy, další pak později do Střední školy Kostka. A také na koupaliště.

„Podle statika byla vnitřní struktura mostu natolik prohnilá, že na ní nemohl být běžný provoz. Jak je vidět, když se bourá, drží dobře, ale my musíme poslouchat odborníky,“ poukazuje starosta Vsetína Jiří Čunek.

Původně chtělo město lávku opravit, jenomže se ukázalo, že poškození je mnohem větší. „Možnost rekonstrukce padla, byla by totiž dražší než nová lávka,“ potvrzuje Čunek, zatímco sleduje, jak most postupně mizí.

Není jediný. Demolice mostu začala dnes v půl deváté ráno a před polednem se na obou březích řeky vystřídalo několik desítek lidí. Chvíli postáli, dívali se, fotili.

Přípravy na demolici přitom začaly už dřív. Most byl bez zábradlí i vrchních vrstev izolace. Dnes už šlo hlavně o beton, kov a inženýrské sítě ukryté uvnitř mostu. „Je to náročnější než si člověk myslí,“ podotkl Čunek.

Nosná lana časem zrezivěla

Kousek za mostem do řeky umístili nornou stěnu, která zachytává to, co by mohlo odplout po hladině. Houpe se u ní několik PET lahví, těžko říct, odkud se vzaly. Ve vodě je vybagrovaný asi metr široký příkop, do kterého hrnou bagry suť.

Velké kusy skládají na hromadu uprostřed koryta. Až bude hotovo, suť zase vybagrují, naloží na náklaďáky a dovezou. Příkop pak zahrnou původním materiálem ze dna řeky.

„Termín jsme vybírali s Povodím Moravy, proto se to dělá právě nyní. Roli hraje víc věcí, třeba povodňová rizika nebo aktivita ryb,“ říká místostarosta Jiří Růžička. I on chvíli stojí na břehu. „Nový most bude mít lehkou konstrukci,“ říká. Bagry se v tu chvíli prokousávají metr tlustou betonovou vrstvou.

„Při správné údržbě má potenciál vydržet dalších padesát i osmdesát let. Jenomže u tohoto nedodrželi správné postupy, proto nosná lana zrezivěla,“ vysvětluje.

Výstražné cedule v přeběhnutí nezabránily

Den před bouráním se nebe nad Zlínským krajem zatáhlo, pršelo prakticky celý den. „Vypadalo to hrůzostrašně, ale nakonec počasí vyšlo,“ usmívá se projektový manažer demoliční firmy Demstav Group Radek Střílka.

V dešti by se pracovat dalo, jen nesmí hladina v řece vystoupat víš, než na metr dvacet. To už by teklo do kabiny. Technicky je to ale pro demoliční tým práce jednoduchá. Jsou zvyklí na odstraňování velkých dálničních mostů. Nedávno bourali i most v Ludkovicích, který tam stál z dob baťovské éry.

Demolice vsetínské lávky bude úplně hotová nejpozději v pátek, kdy firma upraví břehy a koryto řeky.

Most pochází z roku 1970 a má stejnou konstrukci, jako měla lávka v pražské Tróji, která se v roce 2017 zřítila do řeky. Nehodu odnesli dva lidé těžkým zraněním a reakcí pak bylo plošné prověřování mostních konstrukcí v celé republice.

I proto město nechtělo s demolicí čekat. Stojící lávka, i když bez zábradlí a s výstražnými cedulemi, stále lákala k přeběhnutí. Obejít z jednoho jejího konce, přes nedaleký silniční most, na druhý konec, přitom trvá volnou chůzí jen šest minut.