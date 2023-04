Dřív euforie, teď výtržnosti a výhrůžky. Valašské derby se léty vyhrotilo

Pořádné jiskření přinesl již úvodní duel série klání o postup do baráže o extraligu. Konflikty mezi domácími a hostujícími fanoušky se odehrávaly už během utkání na zaplněném vsetínském stadionu.

Po skončení zápasu už před Lapačem museli zasahovat policisté, kteří zadrželi devět lidí. Nechutným vzkazem o vyvraždění rodiny na sociální síti vsetínského gólmana se v tuto chvíli zabývají kriminalisté.

„Chápu, že to je derby, ale vše musí mít hranice. Tímto bych chtěl vyzvat zlínské fanoušky, aby zanechali provokací a vrátili se k povzbuzování našeho klubu. A zároveň důrazně vyzývám, aby nedošlo ke snaze pomstít se vsetínským fanouškům za sobotní nepříjemný incident,“ připomněl generální manažer Beranů Robert Hamrla útok na autobus zlínských příznivců.

Také druhý finalista druhé nejvyšší hokejové soutěže apeloval na zklidnění zjitřené atmosféry, která provází první vzájemné finálové derby po 24 letech, kdy se oba týmy spolu utkaly o extraligový titul. „Valašský svátek hokeje se musí rozhodnout na ledě. Mrzí nás, že se do sportovní rivality připletly věci, které s hokejem nemají nic společného,“ přidal se výkonný manažer Vsetína Filip Bazala.

Vztahy se začaly hrotit v 90. letech

Přes noc emoce opadly, v neděli už to tolik nejiskřilo na ledě ani v hledišti a po dvou těsných duelech je stav vyrovnaný 1:1. Přesto je jisté, že i zbytek série bude pořádně vyhecovaný. Vždyť oba týmy se v play off utkaly premiérově od jara 2001 a zápasy této sezony v první lize jsou jejich prvními vzájemnými mistrovskými duely po patnácti letech.

„Vsetín chce dlouhodobě do extraligy, Zlín z ní loni po dlouhých dvaačtyřiceti letech sestoupil. A když klubu nevyšel začátek sezony, všichni jej pohřbili,“ popisuje Hamrla, který se do čela klubu postavil loni v prosinci.

„Jenže postupně jsme se zvedli a teď najednou stojíme ve finále proti Vsetínu, s čímž už možná nikdo nepočítal. O to větší emoce to pro fanoušky jsou. Někdy je to ovšem vyhecované na můj vkus až moc,“ dodal Hamrla.

Obrovská rivalita mezi oběma kluby vznikla v polovině 90. let, kdy se Vsetín díky podpoře podnikatele Romana Zubíka, vyučeného číšníka, který závratně zbohatl na obchodech s LTO, vyhoupl z nižších soutěží až mezi extraligovou smetánku a v následujících letech hned šestkrát slavil titul.

Fanoušci za kopcem Sirákov to ztěžka kousali, tím spíš, když je Vsetín pravidelně porážel. Vzájemné vztahy přitom zpočátku nebyly tak vyhrocené. Třeba v roce 1995, kdy Vsetín získal první mistrovský pohár na ledě Zlína, se po konci utkání příznivci navzájem promíchali, děkovali svým hráčům a slavili medaili.

Většina fandů byla v klidu, říká vsetínský šéf

Dnes je podobný obrázek těžko představitelný. Oba tábory o víkendu oddělovala posílená bezpečnostní služba, před stadionem hlídkovali policisté, i tak ale o přestávkách venku létala piva a nadávky.

„Během prvního zápasu bylo incidentů více, někdy až nezdravých,“ říká Petr Neumann, šéf vsetínského klubu.

„Důvody? Podle mě velké očekávání, volná sobota a také fakt, že stadion byl otevřený kvůli zápasu mládeže už od poledne. Řada lidí tak přišla s velkým předstihem, aby si pohlídali místo na stání, a co si budeme vykládat, dali si přitom nějaké pivo či slivovici. A vždy se najde nějaký jedinec, který se zachová nevhodně nebo to přežene s alkoholem. Drtivá většina fandů byla v klidu,“ je přesvědčený vsetínský jednatel.

Roli hraje i fakt, že řada zejména mladších příznivců atmosféru derby zažívá poprvé a to víc se chtějí „předvést“. Část radikálního jádra obou kotlů také patří mezi fotbalové příznivce (v případě Vsetína jde o Baník Ostrava, u Zlína logicky místní FC Trinity) či na ně má vazbu, což přináší další potíže.

A velký vliv má i změněná doba. Zatímco v 90. letech se podobné události příliš neřešily a výjezdy na venkovní utkání byly pro fanoušky určitým dobrodružstvím spojeným s možným rizikem, dnes je má policie pod větší kontrolou a i díky sociálním sítím se zprávy o každém incidentu šíři rychleji.

První zápas sezony? Hořící vlajka a oběšenec

Každopádně platí, že poklidný průběh nedělního utkání může být signálem, že se situace zmírní. „Věřím, že sobotou jsme si to odbyli a už to bude bez problémů,“ doufá Neumann.

Série se teď stěhuje do Zlína a i tam se dají čekat výrazná bezpečnostní opatření. Hostující příznivci ve středu přijedou třemi autobusy, jež bude doprovázet policie, stejně jako to bylo i o víkendu ve Vsetíně.

„Jsme v kontaktu se zástupci fanoušků, věřím, že se nikdo nebude chtít mstít za to, co se stalo o víkendu. Spolupráce je mezi námi jasně nastavená a věřím, že první zápas v sezoně se nebude opakovat,“ zmínil Hamrla událost ze zářijového derby ve Zlíně.

Čtyřiačtyřicetiletý fanda ze Slovenska tehdy během utkání v sektoru za brankou zapálil vsetínskou vlajku, šálu a nakonec také látkového panáka zavěšeného na dřevěné imitaci šibenice. Požár museli uhasit hasiči.

Zlínští fanoušci se také během utkání prezentovali velkým choreem a transparenty s nápisem „Smrt Vsetínu. Budeme vás věšet, burani z vesnice.“