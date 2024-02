Vsetín buduje důležitou cyklostezku, může být zárodkem spojnice do Zlína

Vsetínská radnice čerstvě dokončila úsek vedoucí od areálu Irisa po hranici katastrů města a obce.

„Zde jsme navázali na již dříve dokončenou cyklostezku, vedoucí mimo jiné kolem Kapka resortu. Pokračuje podél komunikace I/69 směrem k centru města a pak odbočuje doprava mezi areály firem Vasmo a JH Kovo,“ popsal vsetínský místostarosta Jiří Růžička.

Trasa dále pokračuje po místní komunikaci, která se stala další částí cyklostezky. Nový úsek se stavěl od loňského podzimu. Zároveň se pracuje na technicky nejnáročnějším úseku Rokytenky, který vede podél frekventované hlavní silnice a propojuje areály Irisa a Kotrla.

Stavba je složitá především kvůli nestabilnímu podloží a svážnému území kolem hlavní cesty. „Z tohoto důvodu je součástí této etapy stavba více než čtyři sta metrů dlouhé ocelové lávky založené na betonových patkách s mikropiloty, stavba opěrné zdi naproti areálu firmy Kotrla a oprava stávající opěrné zdi u areálu firmy Irisa,“ vysvětlil Růžička.

„Součástí projektu je i zřízení nového přístřešku autobusové zastávky Rokytnice-Irisa, která bude bezbariérově napojena na cyklostezku,“ doplnil.

Tento úsek by měl být hotový letos. V podobném časovém horizontu mají stavbaři dokončit i další část, tentokrát v Rokytnici.

„Stezka zde nebude kopírovat silnici I/69. Od stacionárního radaru se odpojí po stávající asfaltové komunikaci ke garážím u potoka Rokytenka,“ přiblížil místostarosta s tím, že se stezka později napojí na stávající asfaltovou komunikaci, která ji přivede k horní autobusové zastávce v části Rokytnice.

Stavba bude obnášet i opravu stávající komunikace, zpevnění břehů potoka opěrnými zdmi. Do konce letošního roku tak dostane celkem čtyřkilometrová cyklostezka Rokytenka jasnou podobu a budou ji moci využívat cyklisté. Vsetínská radnice ji chce dotáhnout až do centra města.

„Jsme ve fázi zpracovávání dokumentace pro umístění stavby,“ informoval Růžička. Rokytenka zajistí pro cyklisty, ale třeba i inline bruslaře bezpečnou jízdu v jinak nepřehledném a dopravně vytíženém úseku.

Pro Vsetín, který leží na dálkových cyklostezkách Bečva a Bevlava, může mít výhledově i další význam. Pokud by se totiž Rokytenka protáhla přes Syrákov až do Vizovic, mohla by se v budoucnu stát cyklistickou spojnicí mezi Vsetínem a Zlínem.