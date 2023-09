Chodci i cyklisté se příští rok dostanou bezpečně ze Vsetína do Lhoty

„Tato část povede zprvu podél silnice I/69 směrem k centru města a následně odbočí doprava mezi areály firem Vasmo a JH Kovo. Za nimi se napojí na místní komunikaci, která bude až po budovu společnosti Irisa využívána jako další část cyklostezky,“ řekl vsetínský místostarosta Jiří Růžička.

Druhá část měří skoro půl kilometru a týká se úseku podél hlavní silnice mezi areály společností Kotrla a Irisa. Trasa vede svahem, proto většina cyklostezky směřuje po nové ocelové lávce.

Na cyklostezku se napojí autobusová zastávka Rokytnice-Irisa. Zvýší se tím i bezpečnost. „Podél frekventované silnice první třídy zde schází chodník. Lidé proto chodí po krajnici, a to je mnohdy nebezpečné,“ zmínil Růžička.

Stavební práce potrvají do příštího podzimu a vyjdou na 38 milionů korun. Většinu z nákladů na obě stavby zaplatí dotace.

Vsetínská radnice dále připravuje protažení stezky směrem do města. „Pracujeme na projektové dokumentaci stavby úseku od radaru až po sídliště Rokytnice. Cyklostezka by pak měla v budoucnu pokračovat z Rokytnice na Lapač a dále do centra města,“ uvedl Růžička.

Plány na prodloužení cyklostezky do obce má také Lhota u Vsetína, původně plánovaná varianta ale padla kvůli nesouhlasu vlastníků. V úvahu tak připadá i jiná trasa.

„Musíme vyřešit výkupy pozemků, uvidíme, jak se s jejich majiteli dohodneme,“ sdělila starostka obce Jitka Čablová.