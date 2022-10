Ve Vsetíně musí řešit, co s prázdným úřadem. Chtějí ho tři podnikatelé

Na posledním jednání zastupitelů, které se konalo krátce před volbami o tom informoval starosta Jiří Růžička.

„Původně nás oslovil majitel školy Kostka s tím, že hledá prostory pro její rozšíření. Jeho představa nám dávala smysl, proto jsme záměr zveřejnili,“ vysvětlil Růžička.

Budovu chce zrekonstruovat a vytvořit v ní zázemí pro vzdělávání, včetně základní umělecké školy.

Na to reagovaly další dvě společnosti. Jedna by v místě vybudovala nový městský úřad, který by následně pronajala městu. Ten současný totiž potřebuje rozsáhlou rekonstrukci. Druhý záměr počítá s vybudováním bytů, včetně bytů se zázemím pro sociální služby.

Oba tyto návrhy počítají s tím, že původní budovu částečně nebo úplně strhnou a využijí především stavební parcelu. Vedení města zastupitele informovalo o všech zájemcích. „Pouze jsme to dali na vědomí. Odbor správy majetku města připraví pro příští zastupitele návrh, jak postupovat,“ naznačil Růžička.

Měl by odpovědět na otázky, k čemu se budova stojící v ochranné zóně zámku smí využít, nebo zda se může zbourat.

Objekt, který mají obyvatelé města i okolí spojený především s okresním národním výborem, vznikl v roce 1935 podle návrhu architekta Ludvíka Hilgerta. Vždy sloužil pro administrativní účely.

„Z architektonického hlediska je budova velmi cenná,“ upozornila radní a architektka Martina Hovořáková. „Hilgert byl žákem Jože Plečnika a ve Vsetíně je podepsaný i pod dalšími významnými budovami, například domem U Rodingerů na Dolním náměstí.“

Dlouhá léta blokoval stavbu soudní spor v kauze Wojtoň Kovex, která vznikla v 90. letech. Město se tehdy zaručilo několika budovami a také lesními pozemky za podnikání soukromé společnosti, ta však skončila v konkurzu. Definitivně se radnice svého majetku domohla až před třemi lety.