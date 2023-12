Desetileté dceři nařídila, ať jí pomůže ukrýt tělo. Za vraždu tchyně dostala 8 let

Násilnému činu přihlížely dvě nezletilé dcery pachatelky, starší z nich je pouhých deset let. „Mrzí mě, že u toho byly děti a že to viděly, jsem si vědoma toho, že pro můj čin není omluva a prosím jen o to, abych byla ve věznici v Opavě, protože moje rodina ji má nejblíže,“ uvedla žena.

K tragédii došlo letos v červenci v jednom z domů v Zahnašovicích na Kroměřížsku po jedné z mnoha hádek obou žen. V domě žily tři generace rodiny.

„Žena seniorku zatáhla do kuchyně, bila ji pěstí do obličeje a následně ji několikrát bodla nožem. Děti tomu byly přítomné, plakaly a prosily matku, ať toho nechá,“ stálo v obžalobě.

Život v domě byl roky plný hádek a sporů obou žen. Nezabránil jim ani syn zemřelé ženy a partner vražedkyně. Ani on údajně neměl s matkou dobré vztahy.

Po činu matka dcerkám řekla, ať nebrečí, že budou mít konečně klid. „Řekla jim, ať se jdou umýt a nikomu to neříkají. Starší z dcer nařídila, aby jí pomohla odtáhnout tělo do sklepa, kde ho společně uložily do plechového sudu,“ popisovala obžaloba.

Později dcerám připravila oběd a sama tělo oběti naaranžovala tak, aby to vypadalo, že spadla ze schodů. „Aby zabíjela v jejich přítomnosti, si ty děti nezasloužily. Pokud toto matka udělá, jsme asi v nějaké jiné společnosti,“ upozornil předseda senátu Radomír Koudela.

Kriminalisté ženu zadrželi krátce po činu. Během vyšetřování spolupracovala a uzavřela dohodu o vině a trestu, kterou soud schválil. Při čtení popisu velkého množství zranění, které své oběti způsobila, přemáhala pláč. Stejně tak při své závěrečné řeči.

„Takové řešení sporů je nepřípustné. Odsouzená jednala, jak jednala. Jeden život zmařila, ale zničila také život svůj a svých dětí,“ uvedl v odůvodnění rozsudku Koudela.

Osmiletý trest si žena odpyká ve věznici s ostrahou.

Dohoda o vině a trestu se používá v případech, kdy obžalovaný přizná vinu a dohodne se se státním zástupcem na trestu. Řízení je pak rychlejší a nemusí se provádět žádné dokazování.

Policisté ve Zlínském kraji v letošním roce zatím evidují sedm vražd. „Z toho čtyři byly ve stadiu pokusu,“ upřesnila mluvčí policie Simon Kyšnerová. Červencová vražda byla pátá, v říjnu došlo k další vraždě v Kunovicích a v listopadu v Novém Hrozenkově.