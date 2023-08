Dlouholetý šéf zlínských vodáren Březík skončil, dál bude externím poradcem

Dříve je provozovala Moravská vodárenská, jež je součástí koncernu Veolia. Od loňska je to společnost Vodárna Zlín, již vlastní ze 75 procent VaK a 25 procent dočasně koncern. Ten v ní skončí v roce 2029, kdy podnik definitivně přejde do rukou měst a obcí.

Novým předsedou představenstva VaK Zlín je bývalý zastupitel za sociální demokracii a současný člen ODS Boris Popesko, který byl dosud členem dozorčí rady.

„Všichni jsme chtěli vrátit vodu do rukou měst a obcí, což se nám podařilo. Voda už neplní novinové titulky, teď postupujeme ve společnosti dál,“ uvedl zlínský primátor Jiří Korec (ANO). „Cílem pana Březíka byla konsolidace a uklidnění stavu ve vodárenství. Svůj cíl, kvůli kterému byl angažován, splnil. S poděkováním ho necháme plnit jiné úkoly. Věříme, že budoucnost ukáže, že transformace, která proběhla, byla nejlepší volba,“ doplnil Korec.

VaK, v nichž je Zlín největším akcionářem, spolupráci s Březíkem úplně nekončí. Bude pro ně rok pracovat jako externí poradce. „Bude jím pro předávání funkce, kontaktů, pro zachování kontinuity,“ poznamenal primátor.

Březíka odvolala valná hromada VaK Zlín 26. června a současně zvolila jako jeho nástupce Popeska. „Tuto záležitost nebudu komentovat,“ reagoval stručně Březík.

Zatímco Korec mu za jeho práci poděkoval, jiní ho kritizují. A nelíbí se jim ani jeho nová pozice. „Správné by bylo, aby ve VaK Zlín ani ve Vodárně Zlín nikde nepůsobil. Bude-li, pak to budu považovat za trafiku,“ uvedla drobná akcionářka VaK a želechovická zastupitelka Eva Štauderová.

Podle ní Březík blokoval procesy, které mohly vést k tomu, aby vodárny fungovaly bez koncernu, a prosazoval transformaci s ním. Štauderová nepovažuje současné řešení za správné už proto, že se na konci loňského roku zdražovala voda skoro o čtvrtinu, ačkoliv předtím vedení VaK slibovalo, že to nebude o více než inflaci.

„Žádné dobré vzpomínky na něj mít nebudu, protože na jeho chyby teď doplácí hlavně spotřebitelé,“ zmínila Štauderová.

Želechovice loni napadly žalobou valnou hromadu, na níž se nový provozní model schvaloval. Korec nový model hájí, podobně jako další města, jež jsou akcionáři podniku. Ve VaK Zlín nastaly i další personální změny. Po delší době byl obsazen post jejich ředitele, na základě výběrového řízení podnik povede Miriam Chmelová Holbová, která je zlínskou zastupitelkou za ANO.

„Důvodem obsazení funkce je vnitřní reorganizace společnosti v návaznosti na nově zavedený provozní model fungování vodárenské infrastruktury na Zlínsku,“ konstatoval mluvčí magistrátu Tomáš Melzer.

„Snažili jsme se odpolitizovat vedení VaK. Nechceme, aby se s každými volbami měnil nebo byl v ohrožení statutární zástupce, který je nominovaný politickou sférou. Proto jsme se dohodli, že obsadíme pozici ředitele, která je méně citlivá na změnu politických garnitur,“ poznamenal Korec.

Podle něho je pak otázkou, jestli bude Chmelová Holbová kandidovat v příštích komunálních volbách do zastupitelstva. „Zákon to umožňuje, ale budeme to muset probrat,“ zmínil primátor.

Do dozorčí rady byl místo Popeska zvolen opoziční zastupitel Pavel Sekula z SPD, Kamila Šimečka v ní nahradil lidovecký náměstek primátora Vojtěch Volf. Členem představenstva se místo Oldřicha Hlaváčka, který byl jako právník na radnici a přechází do VaK, nově stal bývalý náměstek primátora Bedřich Landsfeld ze STAN.