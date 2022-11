Ovce v Beskydech napadají vlci, stáda chrání vysoké sítě a elektřina

Ovce rozdělené do čtyř stád ochránci rozvážejí na desítky míst v celém pohoří. „Loni jsme po útoku vlka přišli o 18 ovcí,“ poukázal předseda spolku Vojtěch Bajer.

Letos si proto pořídili speciální ochranu. Nakoupili nadstandardně vysoké sítě. Měří 170 centimetrů a ani tak dobří skokani, jako jsou vlci, je nezdolají. „Je to v podstatě to nejvyšší, co se dá v Evropě pořídit,“ poznamenal Bajer. „Používáme je v těch nejrizikovějších oblastech, kde je největší možnost napadení stáda.“

I v ostatních lokalitách používají ochránci vyšší ohradníky, než se běžně doporučuje, a navíc je ještě nastavují elektrickými pásky. Podle předsedy spolku však toto řešení není univerzální pro všechny pastevce.

„Ohradníky jsou hodně nákladné, my jsme si je mohli pořídit díky dotaci,“ vysvětlil předseda. „Navíc manipulace s nimi je nesnadná a převážet je z místa na místo není praktické.“

V letošním roce se jim útoky šelem vyhnuly, i když vlci se zřejmě k jejich ovečkám pokusili dostat. Na vysokých ohradnících instalovaných ve Starých Hamrech totiž ochranáři zaznamenali poškození spodního nevodivého lanka.

Je možné, že je způsobil vlk, když se mu nepodařilo prokousat do ohrady. „Věříme, že speciální ohradníky pomohou, ale je možné, že jsme zkrátka měli štěstí a útoky se nám vyhnuly,“ uvažuje Bajer.

V Beskydech se vlci začali usazovat v posledních letech, dokonce už tu vyvádějí mladé. Ruku v ruce s tím však jde zvýšený počet útoků na hospodářská zvířata a někteří chovatelé dokonce volají po povolení odstřelu vlků.

Členové Salamandru přitom zdůrazňují, že vlky ve zdejší divočině vítají, ale je potřeba, aby se s nimi pastevci naučili fungovat tak, aby nepřicházeli o stáda.

Ochránci přírody obecně upozorňují, že důsledné zabezpečení hospodářských zvířat přiměje vlky k přirozenému lovu a redukování přemnožených kopytníků.