Rychlé vlaky pojedou ze Zlína do Brna. Stát chystá investici v roce 2030

  9:36,  aktualizováno  9:36
Trať z Hulína do Kojetína má nyní jen jednu kolej a jezdí po ní pouze regionální spoje. To by se však mělo změnit. Správa železnic plánuje v letech 2030 až 2033 její elektrifikaci a částečné zdvoukolejnění. Díky tomu po ní potom budou moci jezdit přímé elektrické vlaky z Brna do Zlína a zpět.
Vůz Comfort Jet Českých drah, který bude přímým spojem mezi Prahou a Korutany.
Další 4 fotografie v galerii

ilustrační snímek | foto: Österreich Werbung

Dnes musí cestující jezdit s minimálně jedním přestupem v Otrokovicích a cesta jim zabere v lepším případě kolem dvou hodin. Proto většina z nich využívá autobusy. Po modernizaci železnice se doba jízdy výrazně zkrátí.

Podmínkou zlepšení je však zároveň elektrifikace a zdvoukolejnění trati z Otrokovic do Zlína, s čímž chce Správa železnic (SŽ) začít příští rok a skončit přibližně o tři roky později. Obě investice tak mají na sebe navázat a na dálku se vzájemně doplnit.

Modernizace trati za 12 miliard míří k roku 2027. Chystá se demolice nádraží

„Na trati z Kojetína přes Kroměříž do Hulína připravujeme elektrizaci a zčásti rozšíření o druhou kolej,“ potvrdil mluvčí SŽ Dušan Gavenda „Rekonstrukce umožní na přibližně sedmnáctikilometrové spojnici mezi aktuálně modernizovanou tratí Brno – Přerov a koridorem z Přerova do Břeclavi vyšší rychlost až 120 kilometrů za hodinu,“ upřesnil.

Bezpečnější a komfortnější cestování

Druhou kolej stát položí mezi Hulínem a Kroměříží a počítá s částečnou přeložkou, která vlakům umožní jezdit rychleji. Opravit se má také vlakové nádraží v Kroměříži, kde budou nová nástupiště, k nimž povede podchod.

„Hlavním přínosem tohoto záměru bude bezpečnější, komfortnější a k přírodě šetrnější cestování i doprava nákladu,“ věří starosta Kroměříže Tomáš Opatrný. „Lepší dopravní dostupnost přispěje k posílení značky Kroměříže jako města s památkami zapsanými na prestižní seznam UNESCO,“ doplnil.

Jízda novými elektrickými vlaky bude tišší a pohodlnější. Železnice ale opět dražší

Modernizaci trati umožní nový územní plán, který chce mít Kroměříž schválený letos na jaře.

Ještě větší změna potká železniční stanici v Hulíně, kde bude kromě nových nástupišť s podchody nová nádražní budova. Stávající má jít k zemi. „Přesné technické řešení se bude teprve ladit v rámci projektování. Příprava investice je v rané fázi,“ poznamenal Gavenda.

Zrychlí se i další trasy

Na konci loňského roku schválila Centrální komise Ministerstva dopravy záměr. Nyní SŽ připravuje veřejnou zakázku na zpracování projektu pro povolování a provádění stavby. Odhadované náklady jsou 9,4 miliardy korun. „Délku povolovacích procesů ani přidělení finančních prostředků nemůžeme předjímat,“ podotkl Gavenda.

Vůz Comfort Jet Českých drah, který bude přímým spojem mezi Prahou a Korutany.
Plánovaná nová výpravní budova zlínského nádraží má stavební povolení. Blíže k realizaci je tak i modernizace železniční trati z Otrokovic do Zlína. (duben 2025)
Vizualizace nové výpravní budovy vlakového nádraží ve Zlíně (duben 2025)
Plánovaná podoba železničního tunelu, který má ulehčit provozu na křižovatce v Otrokovicích-Kvítkovicích.
5 fotografií

Ve stejném termínu chce Správa železnic elektrifikovat ještě další tratě ve Zlínském kraji, a to včetně rekonstrukcí zastávek a stanic. Půjde o úseky z Kunovic do Veselí nad Moravou (12 kilometrů), z Luhačovic do Újezdce u Luhačovic (10) a ze Starého Města do Bojkovic (36).

Vlakové spojení Zlínského kraje s Prahou, Vídní nebo Varšavou se zlepší

„Na uvedených úsecích se zvýší traťové rychlosti, ale především tyto stavby umožní zavedení přímých spojů tiššími a ekologičtějšími elektrickými vlaky,“ uvedl mluvčí podniku. „A například u rychlíku z Luhačovic do Prahy se dokončení prací projeví zkrácením cestovní doby o přibližně 20 minut,“ upozornil.

Do roku 2029 by měl stát modernizovat i třicet kilometrů kolejí mezi Vsetínem a Velkými Karlovicemi. Tady jde o elektrizaci, která spočívá v doplnění trolejí a nejnutnějších úpravách stávající infrastruktury. Kromě zrychlení a zvýšení bezpečnosti jízdy to sníží negativní dopady na životní prostředí v rekreační oblasti Velkých Karlovic.

Autor: