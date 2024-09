Vlaky na Slovensko vyjedou až na konci roku. Služba se vrací po pěti letech

„Nejsme schopni zprovoznit spoje od prvního září, takže to bude od poloviny prosince při další změně jízdních řádů,“ vysvětlil náměstek hejtmana Zlínského kraje Radek Doležel, jenž má v kompetenci dopravu.

Deset vlaků, pět v každém směru, mělo původně jezdit přes státní hranici už od července, kdy se jízdní řády měnily naposledy. Slovenská strana ovšem trvala na zachování mlčenlivosti ohledně financování této služby, což musela schválit zlínská krajská rada. To se už stalo.

Na konci roku se tak obnoví mezinárodní železniční spojení regionálními vlaky ve Zlínském kraji. Spoje mezi Horní Lidčí a Púchovem už dříve jezdily, ale byly zrušeny v roce 2019, protože se strany nedohodly na jejich financování.

Lidé se snadněji dostanou do práce

Obce z obou stran hranice jejich opětovné zavedení vítají. Vlaky budou vozit lidi za prací, například z české strany do púchovské pneumatikárny, nebo za rekreací.

„Kdo neměl automobil, mohl zatím využít jen rychlíkových spojů, a to není dostačující. Když lidé chtějí jet jen dvě zastávky za hranice, tak musejí do Púchova rychlíkem a odsud osobním vlakem zpátky,“ nastínil starosta Střelné Petr Kráčmar.

Spoje by sloužily hlavně pro rekreační účely i v souvislosti s vybudováním cyklostezky Bečva – Vlára – Váh. Podle slovenské strany je nejzazším termínem pro spuštění nových linek 15. prosinec.

„Tam, kde jsou na obou stranách důležité železniční vazby, ať už na dálkovou dopravu, nebo na velké podniky, či zajímavá turistická místa, má železniční propojení význam i na lokální úrovni,“ uvedla mluvčí slovenského ministerstva dopravy Petra Poláčiková.

Vlaky by měly časem začít jezdit na české straně až do Vsetína. Mohlo by to být do konce příštího roku. Ve hře je i spojení po železnici Brumov a Horné Srnie.

10. dubna 2022