Zpoždění, chladno i jízda zdarma. Vlaková revoluce začala rozpačitě

Zlínský kraj zvažuje pokutu pro Arrivu Zlínský kraj zvažuje udělení pokut firmě Arriva vlaky, která od neděle zajišťuje veřejnou drážní dopravu na několika tratích v regionu. Podle náměstka hejtmana Pavla Botka (KDU-ČSL) si kraj pravděpodobně v lednu nechá zpracovat evidenci vydaných jízdenek. „Zjistíme, kolik lidí průměrně jelo zdarma, a tuto částku v uvozovkách vyfakturujeme Arrivě. Pokud se situace v krátkém období nezlepší, samozřejmě sáhneme i po uplatnění sankcí plynoucích ze smlouvy. Jsou to částky v řádu tisíců až stovek tisíc korun,“ řekl dnes Botek. Závada na odbavovacím systému vznikla podle mluvčího Arrivy Jana Holuba poté, co dodavatel poslal firmě jeho novou verzi, v níž byly chyby. „Paradoxně v novějších nízkopodlažních motorácích se zařízení špatně spojovalo s wi-fi a kvůli tomu nebylo možné jízdenky ve většině případů vydávat. Proto cestující jezdili na náš účet a my kraji výpadek v tržbách zaplatíme ze svého, protože tržby jdou za krajem. Mělo by se to postupně zlepšovat, od výrobce máme přislíbeno, že by to mělo být v nejbližších dnech a hodinách, abychom byli schopni normálně cestující odbavovat,“ uvedl Holub. Podle jednatele společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje (KOVED) Tomáše Nedbala už dnes jezdí většina vlaků Arrivy na čas, případně s drobným provozním zpožděním. „Zpoždění registrujeme, vznikají při spojování našich jednotek, kdy jsme se s našimi mechaniky snažili vymyslet lepší způsob promazání spojovacích zařízení, aby bylo vše rychlejší. Je tam i čekání na přípojné vlaky, jsou tam vyhlášeny čekací doby, které nechceme porušovat,“ uvedl Holub. (ČTK)