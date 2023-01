Lidi v obcích kolem Vrbětic zaskočily nové plány na výrobu granátů

Před pár měsíci dostali odškodnění poslední obyvatelé. Osmi tisícům lidí tak vláda chtěla přispět na zmírnění psychické újmy, duševních útrap a vynahradit snížení kvality života v souvislosti s opakovanými výbuchy před osmi lety.

Teď se však místní dozvěděli, že výroba munice se do areálu zase vrátí. „Politici i vláda nám slibovali, že se podobná situace, jaké jsme čelili, nebude opakovat. Brali jsme to jako závazný slib. Nechápu, že za okolností, kdy poměrně nedaleko našich hranic zuří válečný konflikt, nás neinformovali. Uděláme všechno pro to, aby se dostálo slibům. Nechceme čelit žádnému dalšímu ohrožení,“ prohlásil starosta Vlachovic Zdeněk Hověžák.

Podobně překvapení jsou i další starostové a také Zlínský kraj. „Vím, že ze strany zbrojařů byl enormní zájem o sklady, i když představitelé státu opakovaně říkali, že k těmto účelům už areál sloužit nebude. Myslím si, že když něco řekne předseda vlády, tak by to mělo platit,“ sdělil starosta Lipové Miloslav Svárovský.

„Je to pro mne nová informace. Ani my ani zástupci obcí jsme u žádného jednání, na kterém by se výroba vojenského materiálu řešila, nebyli. Poslední jednání, které jsme absolvovali, bylo ve Vlachovicích s premiérem Babišem a zástupci ministerstva obrany, kde bylo řečeno, že z muničních skladů bude lesopark. Pokud se rozhodli jinak, budeme se jich ptát a chtít garance bezpečnosti pro naše lidi,“ konstatoval hejtman Radim Holiš.

Ministerstvo obrany by smlouvu o výrobě granátů mělo s firmou Colt CZ Group (někdejší uherskobrodská zbrojovka) podepsat ještě tento měsíc.

Za pět let má společnost vyrobit granáty v hodnotě téměř půl miliardy korun. Vyrábět by se minimálně z části měly ve Vlachovicích, konkrétně v budovách, které patří státnímu Vojenskému technickému ústavu výzbroje a munice (VTÚ).

„Výroba v areálu VTÚ Vrbětice bude probíhat v rámci stávajících výrobních kapacit ve speciálně zabezpečených a pro tyto účely zkolaudovaných objektech, přičemž vyrobená munice se zde nebude skladovat,“ upřesnil mluvčí ministerstva obrany David Šebek.

Firma Colt upřesnila, že výroba se uskuteční na několika místech. Z informací vyplývá, že v muničních skladech by měla z části probíhat kompletace těla zapalovače, plnění těla, kompletace celku a balení a z části by se tam měly skladovat některé komponenty pro výrobu nebo trhavina v množství pro asi týdenní výrobu.

„Budova ve Vrběticích byla určena jako jedna z nejlépe vybavených s maximálními bezpečnostními prvky přesahujícími běžný standard v Evropské unii. Je moderní a ideální pro požadovanou výrobu,“ potvrdila mluvčí Colt CZ Group Eva Svobodová.

Ministerstvo obrany tvrdí, že o tom, že některé budovy vojenského ústavu budou využívané pro muniční výrobu a zpracování výbušnin, věděly obce i kraj. V březnu 2021 totiž VTÚ upravil některé své objekty v areálu muničních skladů tak, aby splňovaly vyšší nároky na bezpečnost.

„Kolaudačního řízení pro tyto účely se účastnily jak obce, tak Zlínský kraj, který s účelem existence souhlasil,“ poukázal Šebek. Podle hejtmana Holiše ale z dokumentu nevyplývalo, pro jakou výrobu by měly budovy sloužit.

„Ověřoval jsem si to a v materiálu nebyla žádná zmínka o vojenské výrobě ani o granátech. VTÚ nás pouze informoval, že zatřiďuje své objekty do typu A, tedy do kategorie pro nejcitlivější a nejvíce zatížené pro potenciální ohrožení. Ale vůbec nebylo specifikováno, pro jaký typ výroby to je, ani kolik a jakého materiálu se tam bude vyrábět,“ doplnil Holiš.