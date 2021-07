Uvěříme, až peníze přijdou, říkají lidé kolem Vlachovic. Čekali sedm let

„Moc tomu nevěřím. Z čeho by na to vláda vzala peníze?“ reagovala seniorka u jednoho z vlachovických obchodů. „Budou volby, to se slibuje dobře. Pak se na to zapomene.“

Ve středu je ještě čeká návštěva premiéra Andreje Babiše (ANO), jenomže představitelé vlády tam byli během téměř sedmi let opakovaně.



Zřejmě proto sdílí řada dalších lidí podobné názory. Někteří mají menší les blízko perimetru, který byl během záchranných a likvidačních prací uzavřený. Když se k němu mohli konečně podívat, byl zasažený kůrovcem. Náhrady škody se nedomohli.



„Kůrovec se k nám dostal z oploceného areálu skladů. Psali jsme na kraj opakovaně žádosti o náhradu škody, ale vždy nám sdělili, že musejí počkat na ukončení vyšetřování ohledně viníka. Už nevěříme, že za to něco dostaneme,“ rozčiloval se muž z Haluzic. „Teď snad dostaneme něco jako fyzické osoby. Ale pokud to nebude schválené do voleb, tak to zase vyšumí.“

Návrh má ale poměrně velkou šanci Poslaneckou sněmovnou projít. Jsou pod ním podepsaní poslanci napříč politickým spektrem.

I vláda jej v pondělí podpořila, přestože ministerstvo financí i ministerstvo obrany k němu měly výhrady. Ministerstvo financí namítalo, že odškodnění pro obce je neadekvátní s ohledem na počet obyvatel a také že postrádá racionální zdůvodnění. Ministerstvu obrany vadilo, že Slavičín a Vlachovice dosud nechtěly své pozemky uvnitř areálu se státem směnit za jiné.

„Výhrady jsem slyšel, nepřekvapilo mne to. Pokud ale zákon projde, splatíme tím jeden velký dluh a uzavřeme jednu kapitolu,“ prohlásil ve Vlachovicích vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček. „Bez ohledu na probíhající policejní šetření a mezinárodní dopady by tak dluh vůči občanům mohl být tímto zákonem smazán.“

Návrh zákona počítá s tím, že každému obyvateli včetně dětí s trvalým bydlištěm ve zmíněných pěti obcích by měla náležet konkrétní částka, která je navíc odstupňovaná podle časového období.

Výbuchy lidi děsily, někteří se chystali odejít

Nejvyšší ve výši 300 korun za den je navržená za období neřízených výbuchů od poloviny října do poloviny prosince 2014, což byla nebezpečná situace s přímým ohrožením.

Pak se celý rok odvážela munice a tam je počítáno s částkou 100 korun za den. Dalších téměř pět let trvaly záchranné a likvidační práce a obyvatelé by za toto období měli dostat 20 korun za den.

„Bydlí u nás řada starších lidí, a když slyšeli výbuchy, nevěděli, co se děje. Každý den pak zaznívaly další, lidé byli vyděšení, a když přišla další exploze, tak už byli někteří doslova v depresi. Mně volala manželka, že je sbalená a jedeme pryč. Někdo to nesl hůř psychicky, někoho se to zase dotklo materiálně,“ poukázal Štěpán Satin ze slavičínské části Divnice.

Odškodnění podle navrhovaného zákona by se mělo týkat 8 580 osob. Za první období by si obyvatelé Vlachovic mezi sebe rozdělili přes 25 milionů korun, za druhé 55 milionů a za třetí 52 milionů.

Pro obyvatele Slavičína bude připravených dohromady 85 milionů, pro Bohuslavice nad Vláří 33 milionů, o milion méně může ministerstvo rozdělit mezi obyvatele Lipové a 7 milionů mezi obyvatele Haluzic.

Archivní video: v prosinci roku 2014 otřásly Vrběticemi a okolím další výbuchy