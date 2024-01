Dálnice z Vizovic nebude dálnicí. Podle ministerstva ale ostuda nehrozí

Někteří kritici tvrdí, že kvůli této změně, s níž přišlo před osmi lety ministerstvo dopravy, stát nebude moci na investici získat evropské dotace, a způsobí si tak mezinárodní ostudu.

D49 je totiž součástí centrální evropské dálniční sítě TEN-T. „Tedy i trasa z Vizovic do Střelné musí být plnohodnotnou dálnicí, směrově rozdělenou se vším všudy,“ napsal například čtenář MF DNES Tomáš Rudle. „Pokud chce Česko vrátit do Unie velký balík peněz a uříznout si s dálnicemi další mezinárodní ostudu – prosím,“ uvedl dále.

Ministerstvo ale tvrdí, že to tak není. Podmínkou TEN-T podle něho jsou v případě dvoupruhových silnic mimoúrovňová křížení.

„Podmínkou pro zařazení do hlavní sítě transevropských spojení TEN-T není to, aby to byla dálnice, ale silnice musí mít určité parametry. Pokud je zařazena do TEN-T, má větší šanci být financována z evropských zdrojů,“ reagoval mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

„V případě dvoupruhových cest zařazených do TEN-T musí být navrženy mimoúrovňové křižovatky, což nejsou klasické křižovatky, kde se přímo potkávají auta, ale je tam nadjezd nebo podjezd, takže se auta míjejí, odbočují a připojují se v různých výškových úrovních,“ doplnil.

Podle něho je tak možné na D49 i jako silnici první třídy čerpat peníze z Operačního programu doprava a na přeshraniční úsek i z CEF (Nástroj pro propojení Evropy – doprava), neboť je součástí sítě TEN-T. Současně ale upozornil na to, že část z Hulína do Fryštáku je placená výhradně z národních zdrojů a tak by to mělo být také u dalších navazujících úseků.

„Aby mohla být vůbec někdy vedena debata o jakémkoliv financování, musí stavba projít základními povolovacími procesy, tedy získat souhlasné stanovisko EIA (posuzování stavby na životní prostředí) a povolení záměru. Proces EIA se opětovně rozbíhá, takže další postup bude závislý na jeho výsledku,“ poznamenal Jemelka.

„Stavba prochází velmi složitým terénem, je velmi technicky náročná a drahá, obsahuje mosty, estakády, tunely. Má mimo jiné i své velmi silné odpůrce,“ upozornil.

Silničáři letos na podzim veškeré podklady předali ministerstvu životního prostředí, které zahájilo zjišťovací řízení, z něhož vyplynou požadavky do řízení EIA. V něm se posoudí dopady stavby na životní prostředí. V roce 2013 jím cesta ještě jako dálnice neprošla, proto ji centrální komise ministerstva dopravy změnila jen na silnici první třídy bez středových svodidel.

„Několik let jsme pracovali na hlukových studiích, na monitoringu živočichů a rostlin, abychom měli detailní průzkum. Toto je po letech příprav první úřednický krok,“ uvedl před časem šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic ČR Karel Chudárek.