Komplikace byla v tom, že ji vlastní dva čtyřicetiletí nesvéprávní bratři, jejichž opatrovníkem je město Zlín, přesněji řečeno sociální odbor radnice, který může nakládat i s jejich majetkem.
Město nabídlo dům k prodeji po souhlasu soudu s tím, že sourozencům koupí náhradní ubytování, pravděpodobně v bytech. Důvodem prodeje měl být fakt, že objekt potřebuje opravy, na něž by bratři neměli v budoucnu peníze. Proto je podle města výhodnější prodat nemovitost teď, protože později bude potřebovat další opravy.
Když se případ zhruba před měsícem dostal do médií, soudce zlínského opatrovnického soudu se šel na dům podívat. A po jeho návštěvě rozhodl, že si zajistí nový posudek, přesněji řečeno dva: jeden na objekt samotný a druhý na opravy, které by potřeboval.
|
Nesvéprávní bratři mohou přijít o dům. Zlínská radnice řeší prodej za 18 milionů
„Ten je potřeba pro posouzení finančních možností bratrů, zda se jim vyplatí opravy provádět, aby tam mohli zůstat, anebo si to nebudou moci dovolit a bude třeba situaci řešit jiným způsobem. Nákladnost oprav je vlastně důvodem, proč se má dům prodávat,“ nastínil mluvčí zlínského okresního soudu Petr Prokopius.
Posudky mají vyloučit pochybnosti
Soudce podle něho nezjistil ve věci zásadní rozpory, ale rozhodl se tak, protože se případ začal řešit mediálně. Dva nezávislé posudky na atraktivní dvougenerační dům z první republiky mají vyloučit pochybnosti. Znalecký posudek, který si nechalo zpracovat město, ohodnotil nemovitost na přibližně 14 milionů korun.
Jeho součástí jsou fotografie částí domu, které potřebují opravu, například sklepa nebo verandy. Stavební práce by vyšly na přibližně milion korun a museli by je zaplatit sourozenci.
|
Na Rybníkách mohou být byty, z Riviéry sídlo firmy. Změny jsou schválené
„Pokud se soudce rozhodl udělat další posudek, jsem za to rád. Může vyvrátit či potvrdit pochybnosti a chyby, které mohly být v původním posudku,“ reagoval primátor Jiří Korec (ANO).
Podle něj je třeba, aby se posudek zabýval budoucími opravami, o něž jde v kontextu ceny především. „Jedna věc je reálný stav, druhá, jaké potenciální náklady ze současného stavu do budoucna vyplývají. A na základě toho je třeba vyhodnotit finanční možnosti opatrovanců na dlouhodobé udržování objektu,“ předestřel Korec.
Primátor chce posouzení postupu opatrovníka
Primátor v únoru poslal soudu podnět k posouzení postupu opatrovníka, tedy sociálního odboru radnice, který je součástí státní správy, nikoliv samosprávy. Právě sociální odbor se o sourozence stará a ve správě má i jejich majetek. Informace o tom, že si soud nechá zpracovat nový posudek, oficiálně nemá. Očekává, že se o tom dozví formou usnesení o ustanovení znalce, jehož soudce zatím hledá.
|
Podpora do začátku. Zlín v Prštném postaví desítky startovacích bytů
„Prodej nemovitosti je však v současnosti stejně dočasně pozastaven ze strany realitní kanceláře,“ konstatovala vedoucí odboru sociálních věcí zlínské radnice Radana Dundálková
„A pokud by nám v mezidobí soud doručil výše specifikované usnesení, tak do doby vypracování revizního znaleckého posudku a jeho posouzení soudem by pozastavení prodeje nadále trvalo, což může znamenat období řádově několika měsíců,“ upozornila.
Na nabídku reagovalo pět zájemců
Miroslav Zvonek, majitel realitní kanceláře Zvonek, situaci telefonicky řešil s primátorem Korcem. Shodli se, že bude lepší, když nabídka vily, na niž reagovalo asi pět zájemců, zůstane dočasně stažená.
„Jestli se nabídka třeba na dva měsíce stáhne, tak to žádná tragédie není,“ míní Korec.
|
Pro lékaře, učitele i studenty. Kraj pořídí byty za 230 milionů korun
„Pokud soud řekne, že je vše v pořádku, budeme v prodeji pokračovat. Uděláme všechno pro to, aby se dům prodal za nejvyšší cenu. Peníze pak zůstanou bratrům jako majitelům,“ poznamenal Zvonek.
Podle něho se může podařit vilu prodat za více než 18 milionů korun, za které byla nabízena. Zatímco v posudku města jsou zmiňovány věci, které je třeba opravit, realitní kancelář objekt prezentovala jako výjimečnou nemovitost v centru Zlína s obrovským potenciálem a fotografie ukazovaly vkusně zařízený interiér.
Komerčně zajímavá lokalita
Podle Novinek.cz, které o případu informovaly jako první, je na oba bratry vyvíjený dlouhodobý tlak spojený s prodejem domu, který má být připravený pro skupinu zájemců. Vila se podle územního plánu nachází v lokalitě, kde je možné postavit až čtyřpatrový bytový dům s přízemím určeným pro komerční využití.
Opatrovnický soud musí schvalovat všechny kroky opatrovníka, tedy sociálního odboru radnice. Potvrdil už nabídku k prodeji, ale o prodeji samotném a jeho podmínkách by musel opět samostatně rozhodnout.
U zlínského soudu jsou v tomto případě vedeny dva opatrovnické spisy, protože jde o dva bratry. Řeší je však jeden soudce a měly by být spojeny do jednoho spisu, protože se v jejich rámci budou vyslýchat stejní svědci a řešit stejné posudky.