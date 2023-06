Kraj boduje v soutěži Vesnice roku. Zlatou stuhou se pyšní už šest obcí

Dohromady asi dvacet spolků, hody s právem, archeologické muzeum, rybářské závody, památkové domky, folklorní kroužky, myslivci, sportovci, vojenský bunkr. Ale také spolupráce úřadu s podnikateli a dlouhodobý strategický rozvoj vesnice. Ostrožská Lhota je nejlepší Vesnicí roku ve Zlínském kraji.

„Musím trochu popadnout dech,“ reagoval po vyhlášení výsledků s dojetím v hlase starosta Roman Tuháček, jenž je ve funkci druhé období. „Občané budou totálně nadšení. Pro naši obec to hodně znamená. Je to ocenění za snahu držet náš společný život v obci. Žije tady spousta lidí, kteří mají srdce na pravém místě,“ prohlásil.

Obec s 1 500 obyvateli teď zřejmě čekají oslavy. Zároveň se ale musí připravit na celorepublikové klání, protože krajské vítězství znamená také postup do celostátního kola. „Tam už je obrovská konkurence,“ naznačil Martin Žabčík, předseda krajské hodnoticí komise a starosta Ratiboře.

Ví o tom své. V roce 2019 postoupila jeho obec do republikového kola a usilovala o vítězství. Nakonec vybojovala druhé místo.

Poslední prvenství v soutěži tak za Zlínský kraj drží obec Dolní Němčí, která titul získala v roce 2018. Předtím zvítězily také Kašava, Kateřinice, Komňa, Lidečko a Liptál. Na druhé místo kromě Ratiboře dosáhla ještě obec Osíčko, třetí skončila Suchá Loz, Slavkov a Rusava.

Od začátku vyhlašování soutěže, tedy od roku 1995 si tak Zlínský kraj připsal dohromady šest vítězství, která začaly místní obce sbírat v roce 2006. Tímto počtem region viditelně převyšuje jiné kraje.

„Máme tady špičkové obce a velmi aktivní starosty,“ zdůvodnil úspěchy vesnic Žabčík. „Nevím, zda jsme něčím specifičtí, odlišní od zbytku republiky. Ale projevuje se tady pracovitost, houževnatost, dobré srdce, úcta k tradicím a předkům. Vidíme živý zlínský venkov. Žijeme tady v horách, máme ke svým obcím velký vztah, lidé jsou spjatí v komunitě, snaží se obec zvelebovat, pomáhat starostovi. Je to vidět i na zastupitelstvech. Chtějí, aby se posouvali dopředu.“

Přitom vybrat tu nejlepší z nejlepších není otázkou subjektivního hodnocení členů komise. Obce sbírají body v různých oblastech, ty se pak sčítají. U vítěze se často ukáže, že je jednoduše lepší než ti ostatní v mnoha směrech.

Dopředu ale nikdo nedokáže odhadnout, který z krajských vítězů má větší šanci na celorepublikový titul. A ani pro obec není jednoduché posoudit, v čem má ještě rezervy a na čem má zapracovat.

„Vesnice nezíská lidi, kteří jsou ochotní věnovat svůj volný čas, ze dne na den. To je běh na dlouhou trať,“ poukázal Tuháček. „Myslím, že se na soutěž moc připravit nedá. My jsme jen věřili, že máme co ukázat, a pokračovali jsme v tom, co jsme dělali dosud.“

Ocenění obcí je spojené i s finanční odměnou. Vítěz získává od ministerstva pro místní rozvoj milion korun, od kraje 540 tisíc. Druhý v pořadí obdrží od ministerstva 600 tisíc a od kraje 160 tisíc. Letos ale rozdělená částka není tak velká jako dříve. Ne proto, že by byla nižší, ale proto, že se do soutěže přihlásilo jen osm obcí, přičemž dříve jich byl i více než dvojnásobek.

„Mrzí nás to, zůstává spousta financí, které jsme mohli rozdělit a obce podpořit,“ upozornil Žabčík. „Hledáme způsob, jak obce více motivovat, aby se přihlásily.“

Krajské vítěze, tedy vesnice, jež postoupily do celostátního kola, by měla komise objíždět 27. srpna až 2. září. Na svou prezentaci budou mít čtyři hodiny.

Předem musejí vyplnit dotazník a odpovědět, zda má obec zpracovaný platný územní plán nebo strategický rozvojový dokument, jak spolupracuje s okolními obcemi, jaké čerpala dotace v posledních letech, jaké má zázemí pro sportovce, jestli investuje do školství, jestli podporuje podnikatele, jak nakládá s odpady nebo jestli při komunikaci s obyvateli využívá i sociální sítě. Vítěz bude vyhlášený v Luhačovicích 16. září.