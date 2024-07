Veřejné toalety v centru Zlína zmizely. Oprava by byl nesmysl, zní z města

Nově postavené záchodky najdou lidé ve spodní části v objektu kavárny, která je součástí přestavěného tržiště Pod Kaštany. Toto veřejné WC provozují zlínské technické služby.

„Veřejné WC využívají jednotky lidí, ve vytíženější dny desítky. A to jen když se koná velká akce jako Barum rally nebo na náměstí festivaly. To je pár dní v roce, vždycky to bude služba,“ zmínil radní Václav Kovář.

Veřejné toalety byly na náměstí Míru několik desítek let. Jejich budova byla ve špatném stavu. V plánované přestavbě náměstí se navíc počítá s tím, že by v místech, kde stála, byl výjezd a vjezd do podzemních garáží.

„Časem bychom budovu stejně odstranili, takže investovat do její rekonstrukce by bylo nesmyslné,“ poznamenal Kovář. „Její technický stav byl už hodně špatný.“

Do doby, než se začne náměstí přestavovat, což může trvat ještě několik let, bude plocha prázdná a nevyužitá. To, kdy by se náměstí mohlo začít měnit, bude záležet i na tom, jestli se městu podaří sehnat externí zdroje financování. Z vlastních prostředků by akci za několik set milionů korun nezaplatilo.

Veřejné toalety jsou dnes ve Zlíně ještě například v podchodu u náměstí Práce nebo na okraji parku Komenského. Lidé mohou využívat případně i toalety v obchodním centru Zlaté jablko na náměstí Míru či v Obchodním domě na náměstí Práce.