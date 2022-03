Veolia má ve Zlíně skončit v roce 2029, dohodu posvětili zastupitelé

Koncern by tak skončil o pět let dříve než podle původních smluv, které žalobami zpochybňovaly Otrokovice a Fryšták. Ty se v rámci mimosoudního řešení na tomto řešení dohodly. Vodárny by po odchodu koncernu řídily města a obce, jež jsou jejich hlavními akcionáři.

Zastupitelé Zlína dohodu schválili jednomyslně, nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti.

„Je za tím obrovské množství práce, celá mediace byla náročná. Účastnili se jí zástupci Otrokovic a Fryštáku, kteří mají velkou zásluhu na této transakční dohodě, patří jim velký dík. Jsem rád, že se to podařilo dotáhnout do fáze, kde teď jsme,“ okomentoval hlasování primátor Jiří Korec (ANO).

„Zlín je největším akcionářem, ale ne jediným. Dohoda musí být schválena na valné hromadě VaKu naprostou většinou akcionářů. Zatleskat si můžeme až po ní, kdy budeme moci dokončit transformaci a vrátit vodu do rukou měst a obcí a nastavit jasné parametry budoucího fungování po případném zkrácení provozní smlouvy o 5 let,“ doplnil Korec.

Externí posudky tento postup podle primátora doporučují. „Když se transformace schválí, je jasně definovaný konec současného modelu i to, co se stane po něm. Také částka, za kterou to má být převedeno, je přívětivá. Právní a ekonomická analýza doporučila transakci realizovat,“ shrnul Korec.

„Za současných podmínek a možností je to nejlepší možné řešení,“ poznamenal.

Změna se nedotkne vodného a stočného

Moravská vodárenská má podnik v nájmu od roku 2004. Tehdy koupila za 80 milionů korun jeho provozní část, kterou má vložit do nově vzniklé firmy s tím, že VaK za ni zaplatí 142 milionů korun.

Na počátku by převedla 75 procent akcií nové společnosti na VaK, zbylých 25 procent na konci roku 2029. Cena 142 milionů korun má být hrazená v ročních splátkách do roku 2030 a Moravská vodárenská by po dobu působení v nové firmě neměla mít právo na výplatu zisku.

„Klíčové je, že navržený model transformace je neutrální z hlediska výše vodného a stočného,“ uvedl před časem předseda představenstva VaKu Svatopluk Březík.

Kritici ovšem upozorňují na fakt, že Vrchní soud v Olomouci před lety rozhodl o tom, že valná hromada VaK, na níž se prodej v roce 2004 schvaloval, byla neplatná. Březík opakovaně reagoval tím, že vyzval Moravskou vodárenskou k předání podniku, ale neuspěl.

Pozice Zlína nemá oslabit

I proto došlo k této dohodě. Korec už dříve zorganizoval setkání pro všechny zastupitele na toto téma, aby byl souhlas pokud možno výrazně většinový.

„Pak se uvidí, jak se k tomu postaví zastupitelé okolních měst a obcí, především Otrokovic a Fryštáku, které mají stáhnout žaloby a ukončit soudní spory,“ naznačil primátor.

Dohoda řeší i změnu stanov vodáren tak, aby se posílila pozice menších akcionářů. O zásadních věcech by rozhodla tříčtvrtinová, nikoliv nadpoloviční většina. Analýzy podle Korce říkají, že Zlín nebude mít menší slovo (má 47 procent akcií), jak se obával koaliční partner ANO ve Zlíně, hnutí STAN.

„I když to na první pohled vypadalo, že se oslabí pozice Zlína, klady to mírně převyšují,“ reagoval ekonomický náměstek primátora Bedřich Landsfeld (STAN). „Posudky se vyjadřují pozitivně, nemáme důvod dohodu nepodpořit. Je to pro akcionáře ekonomicky výhodná změna,“ doplnil.

Opoziční zastupitel Pavel Sekula (SPD) má dlouhodobé výhrady k tomu, že i v novém podniku má být Veolia, která podle něho neoprávněně čerpá zisky. Teď už se Sekula nechce k tématu až do valné hromady vodáren vyjadřovat.

Dohodu schválili i ve Fryštáku

Další opoziční zastupitel Čestmír Vančura (Zlín 21) považuje nabídku pro Zlín za výhodnou. „Materiál rady nám přijde dobře zpracován. Jde o první krok složitého procesu transferu velkého majetku a i všechny další kroky musí být komplexně a dobře odpracovány,“ uvedl.

Otrokovičtí radní už tento bod schválili a doporučili totéž i zastupitelům, kteří se sejdou 30. března. „Máme právní analýzu na 160 stran, vyjádření od ekonomického poradce, analýzy města Zlína, navíc je pro tuto dohodu příhodná doba,“ konstatovala starostka Otrokovic Hana Večerková. „Součástí dohody je, že stáhneme žaloby,“ zdůraznila.

Otrokovice se s Moravskou vodárenskou soudí už několik let, zatím je to stálo 7,5 milionu korun. Součástí dohody je, že tyto peníze má město dostat od koncernu zpět.

Dohodu včera jednohlasně schválili i zastupitelé Fryštáku, včetně stažení žalob. Od koncernu má město dostat zpátky soudní výlohy ve výši 1,5 milionu korun. „Dohoda přináší zkrácení provozní smlouvy a hlavně jasné podmínky, jak se provozní podnik vrátí do rukou VaK,“ zmínil starosta Lubomír Doležel.

Pokud dohodu schválí zastupitelstva i dalších měst a obcí, měla by o ní 25. dubna rozhodovat valná hromada VaKu.