Pády, virus i sto kilometrů v dešti. Cyklopoutníci dorazili ze Soluně

Cyklopoutníci vyrazili před 19 dny a projeli šesti státy. „Nikdo z nás není profesionální cyklista a o to je to náročnější. Ne všichni mají dobrou fyzickou kondici a to je právě ta výzva. Musíte strávit horko, vítr, déšť. Některé dlouhé etapy jsme dojížděli pozdě v noci,“ prohlásil po příjezdu k velehradské bazilice jeden z hlavních organizátorů Vít Tomaštík.

Starosta obce Spytihněv nedaleko Velehradu jezdí na cyklistické poutě od roku 2007. Před 11 lety začal s přáteli organizovat delší trasy na poutní místa, například do Říma, do portugalské Fatimy nebo italského San Giovanni Rotonda.

„Naše skupina každoročně putuje po významných poutních místech. Už jsme na kolech ujeli přes 19 tisíc kilometrů a navštívili osmnáct zemí Evropy,“ přiblížil další účastník cyklopouti, kněz Jan Turko.

Skupina lidí, kteří takto spojují sport s návštěvou významných poutních míst, už je několik let víceméně stabilní. Letos v ní bylo osm žen, nejmladšímu účastníkovi bylo 21 let, nejstaršímu 76.

Cyklisty provázelo horko i silný déšť

Po deseti letech se vydali znovu ze Soluně na Velehrad. Na trasu dlouhou 1800 kilometrů vyrazili 16. června. Projeli Řecko, Severní Makedonii, Srbsko, Chorvatsko, Maďarsko a Slovensko. V nejkratších etapách ujeli kolem stovky kilometrů, v nejdelších až 150.

„Nejeli jsme nejkratší trasou, ale tak, abychom navštívili co nejvíce zajímavých míst spojených s putováním Cyrila a Metoděje ze Soluně na Velkou Moravu. Například v Soluni je chrám postavený na místě, kde stál jejich rodný dům, do Ochridu byli vyhnáni jejich žáci, v Zalaváru jsou ruiny největší baziliky Velké Moravy. A nakonec jsme byli ve slovenských Kopčanech, kde je jediný stojící kostel z velkomoravského období,“ popsal Tomaštík.

Cyklisté zdolali velké horko při přejezdu z Makedonie do Srbska i téměř 150 kilometrů dlouhou cestu ze Zalaváru do Gyoru v Maďarsku, kde je posledních sto kilometrů provázel silný déšť.

„Náročných etap bylo víc. Balkán je hodně specifický, dost času jsme trávili i na poměrně rušných silnicích. Ne vždy to bylo bezpečné, měli jsme tam několik pádů, měli jsme i virus, který se nám točil a ne všichni byli schopní absolvovat celou trasu kontinuálně,“ doplnil.

Příští rok plánují poutníci cyklistickou trasu z Velehradu do Turína, v dalším roce z Turína na Velehrad.

V úterý do místa konání Dnů lidí dobré vůle dorazily také skupiny pěších poutníků. Jedna se vydala ze Svatého Kopečku u Olomouce na svatý Hostýn a na Velehrad. Druhá absolvovala trasu od svatého Antonínka v Blatnici pod sv. Antonínkem. Dohromady čítaly obě skupiny 130 lidí.

Mše svatá, na kterou přijíždí tisíce poutníků, vyvrcholila ve středu kolem poledne.