V Rožnově založili novou vánoční tradici podle nápadu osmiletého chlapce

Na stole u zdi je pečlivě vyskládaná zelenina na polévku, až to vypadá jako nabídka na tržišti. Kapři se máčí ve dřezu i v kádi na zemi. Zatím jich je osmatřicet, ale když budou chybět, přivezou další.

„Budeme toho dělat trochu víc, než jsem počítal,“ usmívá se kuchař Martin Slovák, který je hybnou silou projektu. Dopředu nahlásil, že s pětičlenným týmem může připravit 400 porcí.

To mělo stačit, vždyť loni si večeři objednalo 211 seniorů. Letošní realita je ale trochu zaskočila. Porcí pro seniory je 460 a dalších 20 je určených pro záchranáře ve službě.

Na otázku, jak to stihne, Slovák jen pokrčí rameny: „A to mám těm babičkám říct, že jim kapra neusmažíme?“

Začali už v pondělí čištěním a porcováním kaprů, přípravou zeleniny na polévky nebo loupáním vařených vajec do bramborového salátu. Bylo jich 450. Velikost hromady brambor, kterou zpracují, si laik ani nezvládne představit.

Večeře se chystají v kuchyni rožnovské restaurace City club. Mají ji k dispozici vždy odpoledne a v pondělí se tam sešli čtyři lidé, včetně devítiletého Slovákova syna Samuela. Právě on celý nápad spískal, tak teď pomáhá.

„A já jsem mohl ležet na gauči,“ naoko hudrá jeho otec, a pouští se do prvních kaprů. Samuel se směje a podává mu je už umyté ze dřezu. Bere je opatrně, přesně jak mu to táta ukázal.

Myšlenka vznikla loni, kdy se život před Vánocemi řídil podle stupňů protiepidemického systému. V celé zemi byl omezený pohyb lidí i provoz obchodů a služeb. V Rožnově tehdy město rozváželo seniorům nákupy, aby se vyhnuli kontaktům s jinými lidmi v obchodech.

A protože Slovák vaří v jedné z restaurací pod Pustevnami, nemohl chodit do práce. „Moc nevydržím sedět, tak jsem si říkal: ‚pojďme dělat aspoň něco‘, ale nemohl jsem na to přijít. A Sama napadlo právě tohle,“ vypráví.

„Když byly Vánoce, tak jsem chtěl nějak pomoct babičkám a dědům,“ říká Samuel v přestávce mezi podáváním kaprů.

Jeho tatínek nápad promyslel a obrátil se na radnici. Původně nabídli štědrovečerní večeři za 50 korun, tedy za cenu nákladů. Město pak ale otevřelo veřejnou sbírku a lidé v ní věnovali tolik peněz, že senioři nemuseli doplácet ani korunu.

„Byl to krásný projev solidarity,“ ocenila rožnovská místostarostka Kristýna Kosová. „Zapadlo to do celkové atmosféry, která tehdy byla, kdy jsme se všichni snažili své blízké chránit,“ dodala.

Losos u seniorů propadl, chtějí smažené

Zapojily se i místní děti a nakreslily vánoční přání. Také těch bylo dost na to, aby se dalo přidat jedno ke každé porci. Zapůsobilo to úžasně. „Byli jsme s Honzou Kučerou (tehdejší místostarosta – pozn. red.) dobrovolníky, kteří večeře rozváželi. Připadalo mi to velmi smysluplné, protože těm lidem to skutečně udělalo radost,“ popsala Kosová.

Slovák dostal loni k dispozici kuchyni Základní školy 5. května, kam mimochodem před lety chodil jako žák. „Bylo to výborné, měli jsme spoustu místa a pomáhaly mi tamní kuchařky,“ vzpomíná.

Letos si vypůjčil kuchyni od bývalého zaměstnavatele. Místa i pomocníků má sice méně, práce víc, ale zase může využít šokové chlazení a profesionální vakuovou baličku. „Bude to dokonalé po všech stránkách,“ směje se.

Lidé dostali na výběr mezi rybí a čočkovou polévkou, kromě kapra budou i kuřecí řízky. Bramborový salát je jistý pro všechny, o něm se spory nevedly. Loni byl v nabídce také steak z lososa, ukázalo se ale, že 85 procent zájemců chtělo něco smaženého. U starší generace novinka nezabodovala.

Letos město investovalo do večeří výhru v soutěži Město přátelské k seniorům. A když nestačila, oslovil Slovák sponzory. „Loni jsme založili tradici, která měla nečekaně obrovský úspěch. Chci poděkovat všem, kteří se na projektu podílejí. Lidé by si měli pomáhat celý rok a Vánoce nejsou výjimkou,“ uzavřel starosta Jiří Pavlica.