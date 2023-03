Nejstaršímu hasičskému sboru na Vsetínsku hrozí zánik, nemá nové členy

Vznikl už ve druhé polovině 19. století v reakci na obrovský požár ve městě. Sbor dobrovolných hasičů z Valašského Meziříčí loni v srpnu oslavil 150 a je vůbec nejstarším v celém regionu. Nyní ovšem vážně hrozí, že tato dlouhá tradice skončí.

„Na vině současné situace je stárnutí členské základny a s tím související úbytek dobrovolných hasičů,“ vysvětlil mluvčí valašskomeziříčské radnice Jakub Mikuš.

Radnice proto vyzývá místní obyvatele, aby hasičský sbor pomohli zachránit a odvrátit tak jeho konec.

„Už s ohledem na dlouhou tradici a odkaz našich předků by to byla velká škoda, a proto jsme se za vedení města rozhodli hasičům pomoci a aktivně podporujeme nábor nových členů,“ uvedl starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek.

Podle vedoucí vsetínské okresní kanceláře hasičů Blanky Šochové má meziříčský sbor problémy už zhruba deset let. „Tehdy skončili někteří členové a nepodařilo se je nahradit. V současné době tam už zůstali spíše lidé staršího věku,“ popsala.

Se zásahy problém nebude, jde o ale o tradici

Členská základna je momentálně tak slabá, že reálně hrozí, že sbor nebude moci pokračovat.

„Potřebujeme sbor oživit,“ upozornila vedoucí hasičské kanceláře. „I proto se snažíme oslovovat veřejnost a získat někoho, kdo by jejich řady doplnil.“ Noví zájemci přitom nemusejí mít žádné speciální zkoušky či předpoklady pro hasičskou činnost. „V případě tohoto sboru jde především o preventivní činnost, přednášky ve školách a školkách, chystání kurzů, soutěží, učení zásad bezpečnosti a podobně,“ vysvětlila Šochová.

Jde přitom o ojedinělou situaci. Nedá se totiž říct, že by sbory dobrovolných hasičů obecně strádaly. Většinou se jim daří členskou základnu doplňovat.

„Za posledních deset let si nevybavuji, že by na Vsetínsku nějaký sbor zanikl,“ podotkla Šochová.

Zároveň připouští, že největší ztrátou by bylo přerušení letité tradice. Pokud by se sbor v Meziříčí nepodařilo udržet, přímé praktické dopady by to nejspíš nemělo. Ve městě totiž působí profesionální hasiči, svůj sbor tu má i společnost DEZA. Existují tu navíc dobrovolnické sbory v místních částech Hrachovec, Juřinka, Lhota a Podlesí.

„Jsou tu výjezdové jednotky schopné pomáhat u zásahů,“ připomněla Šochová.

Tyto sbory navíc vážnější problémy s nedostatkem členů nemají. Jak před časem poznamenal starosta dobrovolníků ze Lhoty Karel Šefraný, o přísun nových hasičů tu mají postaráno skoro automaticky. Ve Lhotě totiž nejsou žádné jiné kroužky a dobrovolníci si tu své následovníky poctivě připravují od dětského věku.