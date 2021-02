Nemocnice ve Valašském Meziříčí jako první v kraji testuje ze slin

„Samozřejmě pokud někdo bude preferovat stěr z nosohltanu, i tato možnost zůstane v nabídce. Odběr vzorku ze slin tak nově nabízíme pacientům, kteří mají obavy či strach nechat si provést stěr z nosních dírek,“ vysvětlila hlavní sestra valašskomeziříčské nemocnice Jana Pelikánová.

„Jelikož odebrat sliny je jednodušší a příjemnější varianta pro spolupracujícího klienta, předpokládáme, že většina příchozích projeví zájem právě o test ze slin,“ dodala.

V praxi to pak vypadá tak, že zájemce několikrát zakašle do roušky, a poté vyplivne do malé zkumavky s trychtýřem své sliny. Alespoň deset minut před odběrem přitom nesmí kouřit, pít, jíst nebo žvýkat žvýkačku.



Vzorek slin, který plně nahrazuje stěr z nosohltanu, pak nemocnice odešle do laboratoře.

Krajské nemocnice zavádění této možnosti zatím neplánují. „Do budoucna to ale nevylučujeme. Je možné, že bude potřeba testovat více lidí, například děti, a to se pak odběr ze slin nabízí jako lepší varianta,“ naznačil mluvčí zlínské nemocnice Egon Havrlant.

Nakažených lidí ubývá Ve Zlínském kraji přibylo za sobotu 6. února 178 potvrzených nákaz novým koronavirem, což je o 28 méně než minulou sobotu. Počty nově nakažených nadále klesají. Ve čtyřech krajských nemocnicích bylo v neděli 205 pacientů s covidem-19.

Novinku může odběrové místo valašskomeziříčské nemocnice nabídnout díky spolupráci s laboratoří Agellab, která jako první na Moravě dostala povolení Státního zdravotního ústavu provádět PCR vyšetření ze vzorku slin.

Novou testovací metodu vyvinula česká startupová firma Diana Biotechnologies, s níž laboratoře spolupracují již od začátku druhé vlny pandemie covidu-19.

„Protože se jedná o čistě českou firmu, mohli jsme se spolehnout na to, že veškerý materiál potřebný k testování bude včas k dispozici a zajistili jsme tak vysokou kapacitu testování. Tuto neinvazivní šetrnou metodu nyní postupně rozšiřujeme,“ konstatoval Tomáš Gucký, předseda představenstva společnosti Laboratoře Agel.