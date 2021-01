Očkování ve Zlínském kraji začalo, zájem má zatím třetina zdravotníků

Pár minut po dnešní desáté hodině natáhla zdravotní sestra v Baťově nemocnici ve Zlíně z ampule do injekční stříkačky první dávku vakcíny proti covid-19. Zlínský kraj tak spustil očkování proti nákaze, která momentálně v regionu trápí více než 7 550 lidí.

„Vidím kolem sebe komplikovanější průběhy onemocnění. Byl bych rád, aby do toho lidé šli a aby bylo očkování v masivnějším měřítku. Není o co stát. Spousta našich spoluobčanů, kteří by tady mohli být, už tady nejsou,“ prohlásil před očkováním primář kardiologického oddělení Zdeněk Coufal.

Byl prvním, který očekávanou vakcínu značky Pfizer-BioNTech dostal. Další dávka ho čeká za tři týdny. Stejně jako stovky dalších zdravotníků. Zlínský kraj má aktuálně k dispozici 195 ampulí, přičemž jedna by měla vystačit pro šest lidí.

Vakcíny jsou rozdělené do všech nemocnic v kraji, kde očkování během dvou dnů absolvuje zhruba 1 200 zaměstnanců. Dostane se tedy na personál ve Zlíně, Uherském Hradišti, Kroměříži, Vsetíně i v soukromém zařízení Agel ve Valašském Meziříčí.

Další várka ve dvojnásobném počtu do kraje dorazí tento čtvrtek, další mají přicházet vždy po týdnu. V první fázi se musejí naočkovat především zdravotníci, policisté, hasiči, zaměstnanci v zařízeních sociální péče nebo ve školství a také lidé z rizikových skupin, tedy senioři nebo pacienti s chronickým onemocněním.

„Ve všech nemocnicích jsme vyčlenili personál a prostory, ve kterých budeme v následujících dvou týdnech očkovat hlavně zdravotníky, kteří přicházejí do styku s covidovými pacienty, ale i další. Zájem projevila asi třetina zaměstnanců, ale myslíme si, že toto číslo ještě poroste,“ upřesnil ředitel Nemocnic Zlínského kraje Radomír Maráček.

Krajské nemocnice jsou na hranici kapacity

Pacientů s covidem-19 v nemocnicích ve Zlínském kraji mezitím opět přibylo. Dnes dopoledne jich ve čtyřech krajských nemocnicích bylo 400, v neděli jich bylo 382, minulou neděli 308.

Již asi dva týdny je u hranice kapacity nemocnice v Kroměříži, podobně je na tom i zlínská a vsetínská nemocnice. Volná místa byla jen v nemocnici v Uherském Hradišti, ale i tam pacientů přibylo. Ve zlínské a uherskohradišťské nemocnici se zdravotníci připravují na možné otevření další covidové stanice.

„Pacientů po vánočních svátcích přibylo, naštěstí čísla nerostla tak, že bychom museli otevírat další covidové oddělení. Nicméně počty jsou vysoké, zlínská nemocnice se pomalu blíží číslu 200, uvidíme, jestli tento týden číslo překonáme, nebo se situace začne lepšit,“ uvedl pro ČTK Maráček.

Bude-li muset zlínská nemocnice otevřít další covidové oddělení, bude třeba podle něj kvůli nedostatku personálu některé oddělení zavřít a jeho personál přesunout na nově otevřené covidové oddělení. Minulý týden chybělo ve čtyřech krajských nemocnicích přes 450 zdravotníků, nemocnice zaměstnávají celkem asi 5 500 lidí.