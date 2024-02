Na Rybníkách mohou být byty, z Riviéry sídlo firmy. Změny jsou schválené

Využití plochy proto musela změnit ze sportovního na komerční. Druhá změna byla o průmyslovém areálu Rybníky, u něhož město navrhovalo, aby se jeho východní část proměnila na území, kde může být i bytová výstavba.

Obě nakonec prošly, byť Rybníky těsně. Pro bylo dvaadvacet zastupitelů, přičemž minimum bylo dvacet jedna. „Rozdělení na východní a západní část je kompromisní varianta. Vyhovíme žadateli i odpůrcům,“ zdůraznil primátor Jiří Korec (ANO).

Změnu požadovala firma Cream, která ve východní části vlastní řadu ploch. Proti tomu přišlo už dříve pětadvacet námitek, ale pouze tři z východní části. Zbytek byl ze západní. Hranicí je hlavní vjezd do areálu.

Tamní podnikatelé mají obavy, že když se na východní straně areálu postaví byty, může je to omezovat při rozvoji podnikání a sousedství výroben a bytových domů nemusí být bezproblémové.

„Moc tomu nerozumím, o jaký jde kompromis. Jestli město bude řešit to, že budeme stavět v průmyslových areálech bydlení a v místech pro bydlení průmyslové areály, přijde mi to nešťastné,“ reagoval Daniel Tkáč, který vlastní v západní části firmu Taš-Stappa.

Změna územního plánu výrobu na východě neruší, ale hovoří o tom, že se tam nemůže rozvíjet těžká výroba a že tam může být bytová výstavba či služby. Korec argumentoval i tím, že přibližně 80 procent podnikatelů z východní části se změnou souhlasí. Mimo jiné i proto, že přes ni byla navržená pravobřežní komunikace, takže tam platila stavební uzávěra. Město ale nakonec pouze rozšíří stávající silnici, která vede podél řeky Dřevnice vedle areálu. Podnikatelům ve východní části se tak schválenou změnou rozvážou ruce a radnice bude moci pokračovat v přípravě úprav důležité cesty.

Koalice nebyla jednotná

„Změna je podmíněna studií, kterou má město udělat. Vymezila se celá lokalita a musí dojít k upřesnění detailů, například kde mají vést komunikace,“ zmínil Korec. „Východ je zastaralý, vybydlený a majoritní majitel má zájem změnit využití ploch a možná tam investovat. Vnímáme, že by to mohlo pomoci rozvoji města.“

Ne všichni zastupitelé ovšem jeho názor sdíleli. A to ani z koalice, kterou tvoří kromě ANO i ODS, Piráti a KDU-ČSL. „Do lokality, kde je sto let průmyslová zóna, se snažíme dostat bydlení, přitom to není centrum města. Řeka rozděluje město na dvě části,“ uvedl zastupitel Tomáš Goláň (ODS), který se změnou nesouhlasil.

Rybníky ve Zlíně fungují už od dob Tomáše Bati. „A bavili jste se s někým, kdo by tam chtěl bydlet?“ ptal se vedení města Goláň.

„Vyhovujete jedné skupině, která omezí druhou bez ohledu na to, jestli je to dlouhodobě pro Zlín dobře, nebo ne,“ poznamenal opoziční zastupitel Tomáš Dudák (Zlín 21). „Nepotřebujeme vytvořit nutně nové plochy pro bydlení. Pozemky jsou, ale neinvestuje se, protože nikdo neví, jaká bude situace za tři roky.“

Na jednání vystoupila také právnička firem, jež změnu chtějí, Magdaléna Doležalová. „Nedojde k nepřiměřenému zásahu do práv těch, kteří nesouhlasí. Změna zachová podnikatelskou činnost v nezměněném objemu,“ vysvětlovala zastupitelům.

Místo bazénu přírodní jezírko

V případě koupaliště Riviéry diskuse tak bohatá nebyla, pro změnu hlasovalo dvacet osm zastupitelů. Jeho majitelka Radmila Pospíšilová ho chce proměnit na velkorysé sídlo své firmy. Počítá s hlavní budovou s kancelářemi a zasedacími místnostmi, jež bude částečně zapuštěná v zemi. Mělo by tam být rovněž sociální zázemí v nižším objektu a místo bývalého bazénu přírodní jezírko. Uvažuje také o záchraně konstrukce toboganu.

Areál chce částečně otevřít veřejnosti pro konání společenských akcí, jako jsou třeba svatby, čehož se obávají někteří lidé z okolí, protože mají strach, že budou obtěžovaní hlukem.

„Mějte na paměti, že majitelka koupila Riviéru jako plochu pro sport a nemusíte využití plochy změnit. Rozhodnutí bude nevratné a navždy,“ apeloval na zastupitele obyvatel Malenovic Vladimír Novák.

„Koupila jsem Riviéru s čistým záměrem, netušila jsem, že to rozpoutá takové věci,“ reagovala Pospíšilová. „Celý záměr stále pokračuje, pokračujeme v inženýrské činnosti. Nevidím na tom nic špatného, vše řešíme tak, aby areál zůstal co nejvíce zelený.“

Vedení města opakovaně zmiňovalo, že je jejímu záměru spíše nakloněno. „Jsem přesvědčený, že záměr zrealizuje a bude ku prospěchu všem obyvatelům Zlína,“ sdělil náměstek primátora Pavel Brada (ANO), který má majetek města v kompetenci.