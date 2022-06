Za únos dcery podnikatele uložil soud podmínky, původně potrestal nevinného

„Trest je jiný, než se očekávalo, to si uvědomuji. Ale obžalovaní žili po dobu osmi let řádně. Také ale není pochyb o tom, že poškozená trpěla, a to poměrně dlouhou dobu,“ konstatoval ve zdůvodnění rozsudku soudce Jiří Dufek. Rozsudek zatím není pravomocný.

Podle obžaloby muži přepadli v roce 2014 dceru kroměřížského podnikatele, který si odpykává trest za nelegální obchody s pohonnými hmotami. Na parkovišti před jejím domem k ní přistoupil Ivo Lorenc a pak také Jakub Steidl.

Násilím ji vtáhli do auta, kde jí nasadili na hlavu pytel, tloukli ji a pak s ní několik hodin jezdili po okolí, než ji vyděšenou vysadili u obce Vrbka. Chtěli po ní podle žalobce do druhého dne 100 milionů korun.

V autě seděl podle spisu hlavní organizátor únosu Tomáš Salvet a zpovzdálí vše sledovali Vladimír Zavadil a Ladislav Faltýnek. Ti se k činu přiznali a Faltýnek označil za pachatele další tři obžalované, kteří vinu odmítají.

Soud dnes udělil tříletý trest s odkladem na čtyři roky Salvetovi, Lorencovi a Steidlovi. Původně jim hrozilo osm až jedenáct let vězení.

Faltýnek a Zavadil odešli bez trestu. „Oba spolupracovali a také vypovídali,“ zdůvodnil Dufek.

Za únos byl původně odsouzen někdo jiný

V případu vypovídal jako svědek také Michal Šnajdr, který byl původně v kauze odsouzený k 10 letům vězení jako pachatel a část si odpykal. Šlo však o justiční omyl. Vypověděl, že klíčové informace k objasnění trestného činu zajistil až jeho advokát Robert Cholenský.

„Získal je analýzou materiálů, které byly ve spisu. Bohužel do té doby, než je zjistil, nebyly veřejnosti známy,“ zmínil Šnajdr.

Šlo především o to, že z výpisů mobilních operátorů vyplynulo, že on na místě v době únosu vůbec nebyl, naopak se ukázalo, že tam byli někteří z obžalovaných. „Všichni přítomní ví, jak jsem se stal obžalovaným a odsouzeným,“ řekl Šnajdr.

Podle něj případ zmanipuloval z osobních pohnutek policista, protože Šnajdr měl poměr se ženou jeho bratra. Do části spisu, která není přístupná obhajobě, prý vložil 16 záznamů, v nichž jsou jména údajných pachatelů a další důležité okolnosti zločinu.

Generální inspekce bezpečnostních sborů případ prověřovala, zjistila pochybení, ovšem nikoho nepotrestala, protože věc byla promlčená.