„Rodiče můžou víc máknout a my nemusíme pořád něco chtít.“ Děti vědí, jak šetřit

9:36

Je nutné každý měsíc platit za lístky do kina? Co to znamená výdaj a příjem? Kdo je to bankéř? A co je rozpočet rodiny? Podobnými otázkami nedávno překvapily studentky Fakulty managementu a ekonomiky (FAME) děti z druhé Montessori třídy na ZŠ Komenského ve Zlíně.