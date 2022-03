Utekli před válkou, ale u nás se nevyznají. Centra utečencům pomáhají

V Česku, konkrétně v Nivnici, strávili teprve dvě noci. Za sebou mají cestu mikrobusem ze Zakarpatské Ukrajiny a několikahodinové čekání na hranicích. Jedenáct dětí od těch nejmenších po teenagery, čtyři matky, jedna příbuzná a jedna babička přišly do centra mezi prvními.

„Jsou to všechno manželky a rodiny mužů z Ukrajiny, kteří u nás před několika lety pracovali. Hned, jak začaly problémy na Ukrajině, jsme se s nimi spojili, jestli nepotřebují pomoct, tak se jim podařilo dostat ženy a děti sem a my jsme jim poskytli příbytek,“ vysvětlil majitel hotelu Savary v Nivnici Jakub Klimek.

„Jsou zaražení, snažíme se jim pomoct, ale oni jsou většinou zaskočení, překvapení, že se jim nějaké pomoci dostává. Snažíme se jim také najít vhodnější ubytování, kde by si mohli vařit, protože u nás to není možné,“ dodal.

Podobné příběhy provázejí i další Ukrajince, kteří dnes do centra přišli. Často jde o rodiny mužů nebo žen, kteří v Česku pracují, nabídli jim ubytování a pomáhají s nutnými doklady.

Takto svou rodinu přivedla do nového centra v Baťově nemocnici i Ukrajinka Miroslava Vlasáková, která ve městě pracuje několik let jako lékárnice.

„Šest nebo osm hodin šla bratrova žena a dvě sestřenice k hranici pěšky. Bylo to náročné. Rozhodly se přijet, protože se bojí, že se i na západě Ukrajiny situace zhorší a neví, jak by se sem pak dostaly. Muži zůstali doma, občas si voláme, ale pořád se tam válčí, je to hrozné,“ přiblížila.

Na kontaktním místě v Baťově nemocnici by se měli všichni příchozí Ukrajinci nahlásit do tří dnů. K dispozici jsou desítky úředníků - policisté, hasiči, pracovníci Úřadu práce, zdravotní pojišťovny, odboru azylové a migrační politiky, neziskových organizací nebo cizinecké policie.

„Jsme schopni vyřešit situaci, kdy lidé nemají doklady, už se tady objevil i případ dětí bez dospělých osob. Kolegové řeší také udělení dočasného víza na 90 dní a různé další potřebné úkony,“ upřesnil ředitel krajské policie Jaromír Tkadleček. „Dnes ale nevíme, kolik lidí přijede a jestli bude nutné tuto službu posilovat. Momentálně jsme přesvědčeni, že personálu je dostatek.“

U přepážek si lidé vyřídí potřebné doklady, registraci, zdravotní pojištění, dostanou informace o možnosti práce, domluví si ubytování nebo dopravu a také mohou získat mimořádný finanční příspěvek.

Připravený je dětský koutek i občerstvení

„Je to do začátku na základní potraviny a potřeby. Spousta z nich to asi neví, ale tady na místě tu informaci dostanou, budou mít k dispozici žádost a my se s nimi rovnou domluvíme, kdy si pro peníze mohou přijít,“ informovala Petra Bačová Machů ze zlínského Úřadu práce.

Už krátce po osmé hodině ráno se u centra tvořila fronta desítek lidí, další čekali na odbavení uvnitř. Vzhledem ke stabilní obsazenosti míst u nemocnice nastával občas problém se zaparkováním v blízkosti asistenčního centra.

„Dnes to bude asi největší nájezd. Čekali jsme, že dneska přijdou lidé, kteří už tady bydlí se svými nově příchozími příbuznými. Máme tady tlumočníky, dětský koutek, občerstvení, v případě delšího čekání je tady stan, teď aktuálně přidáme další, policie je připravená i na to, když přijede větší množství lidí najednou,“ konstatoval hejtman Radim Holiš.

„Dnes i v dalších dnech budeme bedlivě sledovat, kolik lidí jsou pracovníci vůbec schopní za den odbavit a v případě potřeby na to budeme reagovat,“ doplnil.

Asistenční centrum bude otevřeno každý den od 7 do 19 hodin