Firmy ve Zlíně opravily pro uprchlíky z Ukrajiny neobyvatelné městské byty

Oksana Kornieiko do Česka přicestovala před více než dvěma měsíci, týden po napadení Ukrajiny Ruskem. S sebou vzala dvě dcery i další kamarádky a zamířila do Zlína, kde sice nikoho neznala, ale manžel zde před válkou hledal zaměstnání.

„Holky ve věku devět a pět let už chodí do školy a školky, podařilo se mi tady najít práci v obchodě. Bydlí se nám dobře, máme všechno, co potřebujeme, a jsme vděční všem za všechno,“ shrnula mladá žena.

První útočiště našla v bytovce ve Zlíně-Malenovicích, stejně jako zhruba třicítka dalších uprchlíků. Většinou jde o ženy s dětmi ve věku od čtyř do 18 let. K dispozici mají kromě samotného bytu také společnou kuchyni, sociální zařízení a společenskou místnost.

Rodinám a známým svých zaměstnanců tuto možnost poskytla společnost Spur. Podobně jako jiné firmy ve Zlíně se domluvila s městem, že pro tyto účely vybaví a zprovozní byty v městských domech, které nejsou aktuálně obyvatelné, jsou určené k rekonstrukci a nebyly připravené k pronájmu místním zájemcům. Zlín takto vyčlenil 50 bytů.

„Město v kontextu všech svých závazků a činností nemělo kapacitu objekt v daném čase zprovoznit tak, aby mohl posloužit lidem prchajícím z Ukrajiny jako důstojné zázemí k bydlení, byť třeba jen dočasnému, vysvětlil ředitel Spuru Tomáš Dudák.

„My jsme byli schopní provést rekonstrukci pět let neužívaného a neobyvatelného domu efektivně, na vlastní náklady a operativně. V praxi tak vzniká model, jak se soukromý subjekt může postarat o městský majetek,“ dodal.

Na domě chce firma také vyměnit okna nebo plynový kotel. Po skončení uprchlické krize by mohl podle Dudáka sloužit jako ubytovna například pro matky samoživitelky. Do oprav firma investuje vlastní finance. „Dům chceme vrátit v podstatně lepším stavu, než v jakém jsme jej převzali. Zatím máme přislíbený nájem na jeden rok, ale věříme v prodloužení smlouvy, které by nám umožnilo výraznější revitalizaci,“ doplnil.

Dalších osm bytů ve zlínském domě známém jako Drofa, které čekaly na rekonstrukci, poskytla uprchlíkům kovárna Viva. Velikostně jde o garsonky a společnost je vybavila tak, aby byly obyvatelné. Teď připravuje devátý byt a pět větších firma zajistila a pronajala sama. „Všechny využívají ukrajinští zaměstnanci kovárny s rodinami,“ upřesnila mluvčí firmy Kateřina Martykánová.

Ubytování v hotelech brzy skončí

Podobně uprchlíkům pomáhají i další firmy v kraji, které rodinám zaměstnanců z Ukrajiny uvolnily místo na svých ubytovnách. Tisíce lidí bydlí i v domech a bytech soukromých majitelů, na školách nebo v obecních bytech.

Přímo v asistenčním centru pomoci Ukrajině si bydlení domluvilo přes 830 zájemců a kraj je umístil do některého ze svých zařízení nebo do nabídnutých hotelů, penzionů a ubytoven.

O této pomoci uzavřel kraj po celém regionu smlouvy s více než stovkou provozovatelů, kteří dali k dispozici dohromady přes dva tisíce lůžek. Část smluv ale v květnu skončí, protože majitelé potřebují uvolnit místa kvůli zahájení turistické sezony.

„Mělo by se to týkat jedenácti zařízení a 320 lidí. Vzhledem k tisícům Ukrajinců, kteří dosud do regionu přišli, je to poměrně malý počet. Bude o ně postaráno. Kraj je schopen to vykrýt jinými svými kapacitami,“ ujistila Lucie Javoříková, mluvčí krajských hasičů, kteří mají ubytovávání na starosti.