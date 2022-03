O víkendu dorazilo do Zlínského kraje 400 uprchlíků, registrují se i v noci

„Byl to trochu klidnější víkend, ale to rozhodně neznamená, že by zájem klesal. Čekáme, že v dalších dnech přijde podobný počet lidí jako dosud,“ upozornila mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.

„O některých víme dopředu, protože nám je hlásí starostové a další lidé, u kterých našli zázemí. Snažíme se jejich příjezd i časově rozložit,“ zmínila.

Minulý víkend úředníci zaregistrovali do nedělní 17. hodiny 676 lidí. Od pondělí pak centrum zavedlo nepřetržitý provoz 24 hodin a sedm dní v týdnu. V nočních hodinách je pro vyřizování nezbytných dokladů a registrace k dispozici méně personálu, ale i tak odbaví kolem 60 až 70 uprchlíků.

Kraj upozorňuje, že registrace je časově náročná a trvá i několik hodin. Proto jsou v blízkosti centra k dispozici tři velké vyhřívané stany, které mají i koutky pro děti vybavené hračkami, omalovánkami a podobně. Děti navíc nezůstávají bez dohledu, ale věnují se jim dobrovolníci. O uplynulém víkendu za nimi přijeli kanisterapeuti se svými psími svěřenci a děti si tak mohly se zvířaty pohrát a zabavit se.

Urychlení vyřízení dokumentů a vypsání formulářů pomáhají také tlumočníci z řad studentů Univerzity Tomáše Bati a další.

„Na každé dvanáctihodinové směně máme tři hasiče, kteří mají na starosti zázemí, koordinaci, vyhřívání stanů nebo catering,“ uvedla Javoříková. „Když je potřeba, pomáhají i dobrovolní hasiči.“

Do kraje zatím míří převážně rodiny s dětmi a lidé, kteří v regionu mají zázemí, tedy rodinu nebo známé, případně jim se zajištěním prvního bydlení pomáhají dobrovolníci a starostové měst a obcí. Přímo v centru zatím Správa uprchlických zařízení zajišťovala ubytování pro asi 50 uprchlíků.

Zlínský kraj zřídil infolinku 577 043 770, na které zaměstnanci krajského úřadu poradí například s tím, jaké doklady jsou potřeba pro vyřízení registrace a víza, kde si stáhnout tiskopisy, kde hledat ubytování, práci či psychosociální pomoc. Linku je možné využít denně od 7 do 19 hodin.

Pracovníci takto každý den odbaví kolem 50 hovorů. Lidé volají nejen s dotazy k centru a vyřízení dokladů, ale také s nabídkou pomoci, jako je dobrovolnická činnost, ubytování nebo zaměstnání.