Ve Zlíně vylepšili registraci pro Ukrajince, nemusejí už mrznout venku

Ukrajinci, kteří zamířili do zlínské nemocnice do Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU) tento týden, tak narazili na příznivější systém odbavování než v prvních dnech.

„V pátek jsme venku v zimě strávili s dětmi hodinu a půl, abychom se pak dozvěděli, že už nikoho nevezmou, že máme přijít zítra,“ popsala Jolana Kozojedová z Fryštáku, která doma ubytovala maminku se dvěma dětmi z Ukrajiny a pomáhala jim s vyřizováním potřebných dokumentů. Problémy byly i v sobotu.

„Už ráno tam čekalo 250 lidí, mrzlo, pak začalo sněžit. Ve frontě jsme čekali od sedmi ráno až do odpoledne, protože v pátek jsme ještě nedostali pořadové číslo a nechtěli jsme odejít a ztratit místo. Takže do stanu jsme stejně jako většina ostatních nešli,“ uvedla Kozojedová.

„Naštěstí jsme děti nechali doma. Co vím, tak byl k dispozici jen teplý čaj a voda, žádné občerstvení. A hlavně byl problém získat relevantní informace,“ zmínila.

Později odpoledne se rodinu podařilo zaregistrovat u cizinecké policie s tím, že kvůli dalším dokumentům mají přijít v neděli.

„To byl velký pokrok. Už venku dobrovolníci rozdávali příchozím čísla, malé občerstvení, tlumočili, vysvětlovali, co je potřeba za doklady, hráli si s dětmi a z maminek tím pádem spadl hrozný stres,“ řekla žena, která velmi oceňuje práci lidí v centru. „Všichni to mysleli dobře, ale někdo na kraji to zbabral,“ poznamenala.

Podle hejtmana Radima Holiše byl opravdu problém jen v prvních dnech. „Musím potvrdit, že začátek nevypadal dobře. Ale sami se to učíme,“ vysvětlil Holiš.

„Narazili jsme i na to, že někteří lidé lístkům nevěřili, že si mysleli, že se s nimi kšeftuje. Na potíže jsme reagovali a v neděli už bylo venku sedm lidí, kteří dávali informace i pořadová čísla. Dnes (v úterý – pozn. red.) je to bez front a se starosty zrovna ladíme, jak zjednodušit a zkrátit vyřizování dokumentů,“ řekl.

Asistenčním centrem prošlo během prvních pěti dnů přes 1 600 lidí. Vyřídili si tady registraci nutnou k delšímu pobytu na území Česka, vízum, zdravotní pojištění, ubytování, dopravu, stravování nebo příspěvek v hmotné nouzi. Všeobecná zdravotní pojišťovna zaregistrovala v kraji do úterního rána 1 624 lidí, velkou část z nich tvoří děti ve věku 6 až 12 let.

Od 7. března funguje centrum v nepřetržitém režimu 24 hodin denně. Zapojených je kolem čtyřiceti pracovníků ministerstva vnitra, úřadu práce, pojišťovny, cizinecké policie, hasičů, neziskovek a podobně.

Kapacita je závislá na odbornících

„Kapacita, kterou centrum za den zvládne odbavit, není závislá na velikosti budovy nebo technice, ale na odbornících,“ upozornil Holiš. „Těch, kteří jsou schopní navádět do systému nově příchozí a mají k tomu jako jediní oprávnění, je v celém kraji jen sedm,“ dodal.

Oproti prvnímu dni centrum zvýšilo výkon o 120 procent. „Během víkendu přibyl na místě velký vyhřívaný stan, prostory se rozšířily o další dvě místnosti, kde jsme zřídili pracoviště a místnost pro maminky s malými dětmi,“ podotkl hejtman.

Z velké většiny na registraci přicházejí rodiny bydlící s příbuznými, kteří v regionu pracují, případně našli ubytování přes dobrovolníky a spontánně vzniklé skupiny.

Ostatní mohou využít ubytování, které má k dispozici stát. Jde o rekreační ubytovnu ministerstva vnitra v hotelu Hubert v Luhačovicích, kde je kapacita 80 až 100 lidí. Dalších sedm lokalit poskytne kraj. Jde o nevyužívané prostory sociálních služeb, které se do dvou dnů dají nabídnout stovkám zájemců.

„V úvodní fázi krize k nám z devadesáti procent přijíždějí lidé, kteří mají v Česku nějaké zázemí a není nutné jim poskytovat ubytovny pro čisté migranty. To se ale s největší pravděpodobností bude zásadně měnit,“ naznačil ředitel krajské policie Jaromír Tkadleček.

Kraj zprovoznil informační linku pro uprchlíky z Ukrajiny, kteří potřebují zjistit, jak KACPU funguje. Její číslo je 577 043 770.